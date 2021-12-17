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Оля Полякова може не повернутися до шоу Маска? Завтра – півфінал

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
17 грудня, 19:03
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У суботу, 18 грудня, телеканал "Україна" покаже дев'ятий випуск суперпопулярного шоу-детектива "Маска" з новим гостьовим персонажем
Що буде у новому випуску шоу "Маска"
Що буде у новому випуску шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Уже завтра ввечері глядачі стануть свідками надзвичайного дійства та дізнаються – хто з улюблених героїв отримає унікальний шанс поборотись за звання переможця всесвітньо відомого проекту.

У дев'ятому випуску гіпершоу "Маска" за місце у суперфіналі змагатимуться одразу 6 персонажів: меланхолійна красуня Жирафа, високотехнологічний Робот, романтичний одинак Мухомор, запальний білий Тигр, яскравий рокер Котик та епатажний Скандал. А потраплять у фінал лише три учасники, яким вдасться заново підкорити серця глядачів.

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Котик у півфіналі шоу "Маска"
Котик у півфіналі шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Не менш інтригуючим залишається питання – чи повернеться до крісла зіркового детектива популярна артистка Оля Полякова, яка наприкінці останнього випуску покинула проєкт через рішення глядачів розкрити особу під маскою Горили.

Я точно знаю, що продюсери нашого шоу до останнього вели переговори з Олею Поляковою, щоб вона повернулася. Проте навіть зараз нам залишається лише сподіватися на появу улюблениці мільйонів в ефірі, – поділився ведучий гіпершоу "Маска" Володимир Остапчук.

Чи прийде зірковий детектив Оля Полякова підтримати своїх улюбленців, та хто із шістки фантастичних героїв з'явиться у суперфіналі другого сезону шоу "Маска" – глядачі телеканалу "Україна" дізнаються вже завтра!

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Дивіться півфінал суперпопулярного шоу "Маска" у суботу, 18 грудня, о 21.00 на телеканалі "Україна".

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