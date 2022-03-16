Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua

Тіна на мітінгу

Стінг з нами

Все про Карася

Кумедний Гаррі

Скічко-краш

Коельйо-рашист
СЬОГОДНІ Зірки Українські

15 днів у повній окупації: телеведуча Юлія Панкова – про рашистів у своєму будинку та порятунок під кулями

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
16 березня, 20:54
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Після вторгнення загарбників сім'я ведучої вирішила залишити будинок. Її історія – просто до сліз.
Телеведуча розповіла про окупацію
Телеведуча розповіла про окупацію / Фото: пресс-служба телеканала "Новый канал"

Подібні історії неможливо читати без сліз та судомного здригання. 21-й день триває війна, яку Путін розв'язав проти українського народу. Ми віримо в наших захисників і швидку перемогу, але ще дуже довго ми всі викорінюватимемо зі своєї пам'яті всі військові жахи, пережиті в цей період.

Нагадаємо, раніше історією порятунку від окупантів ділився режисер Євген Синельников та телеведуча Анна Панова, а днями з'явилася шокуюча історія відомої телеведучої Юлії Панкової. Вона разом із сім'єю провела 15 днів у повній окупації під Гостомелем. Сім'ї довелося 14 ночей сидіти у підвалі за температури +5. Без світла, газу, опалення, ліків та бензину. Вони були відрізані від усього світу.

Реклама

Юлія Панкова
Юлія Панкова / Фото: пресс-служба телеканала "Новый канал"

Ми не могли поїхати, – каже Юля. – У сусідньому селі розстріляли родину. Нашого друга, який роздавав їжу мирним жителям, було вбито. Днями днями померла мати. Її винесли, поклали на лавочку у пакеті і досі не поховали.

Щодня Юля чистила мітки для авіації на власному газоні, адже над ними постійно літали.

Їхні установки стояли в лісі, де гуляла з собакою, – розповідає ведуча. – А якось у наше подвір'я залетів великий шматок від граду.

Рідні Юлії Панкової
Рідні Юлії Панкової / Фото: пресс-служба телеканала "Новый канал"

Реклама

Під час війни дівчина навчилася розрізняти звуки – розриви вакуумних бомб, градів та ураганів, польоти винищувачів, військових літаків та "алігаторів". Коли було тихо, вони морально готувалися до нових бомбардувань.

9 березня загарбники ввалилися до нас у будинок, – каже Юля. – Це були 13 підготовлених кадировців. З рудими бородами, обмундировані до зубів. З ПЗРК/голками за плечима та потертими автоматами. Вони мали георгіївські стрічки на спинах і напис "розвідка". Вони вирвали хвіртку, влетіли в будинок за секунду, рухалися по-спецназовськи, вриваючись у кожну кімнату. Це пекло тривало не більше 30 хвилин, але здавалося вічністю. Вони забрали телефони, мисливську зброю. Погрожували батькові. Це стало останньою краплею, і ми ризикнули виїхати з дому. Далі не можна було залишатися в ньому.

Сім'ї було важко ухвалити рішення про евакуацію, адже офіційного зеленого коридору до них не було.

Відеопідтвердження про розстріл мирних жителів було багато, і я розуміла, що цей день може бути останнім, – розповідає ведуча. – Довелося прийняти це і змиритись. Ми виїхали з білими прапорами, які зробили з простирадл та швабр. Рухалися колоною із чотирьох машин. З дітьми та немовлям, у якого закінчилася суміш, і він був на межі смерті. Дивом проїхали три ворожі блокпости. Від кількості техніки та військових німіли руки. Я побачила все: обвуглені, замерзлі тіла, розстріляні машини, розбиту техніку. Щоразу зупинялися на узбіччі, коли назустріч мчали колони ворожої техніки. Доводилося пробиратися під градами та молитися.

Зараз Юля із сім'єю перебуває у безпечному місці.

Реклама

Телеведуча розповіла про пережиті жахи
Телеведуча розповіла про пережиті жахи / Фото: пресс-служба телеканала "Новый канал"

Тепер не можу слухати музику, – розповідає ведуча. – Мене дратують гучні звуки. А в тиші відчуваю немислиму напругу. Постійно чекаю, коли прилетить. Бувало всяке: страх смерті та голоду, віднімалися ноги, не могла відновити подих після чергового бомбардування. Ми залишили все, але вижили!

Шанувальники шлють Юлії Панкової слова підтримки!

Нагадаємо, раніше зірки "Кріпосної" подякували полякам за допомогу українцям та їхні великі серця.

Ми продовжуємо вірити у ЗСУ та швидку перемогу!

Пам'ятайте, що оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини у Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Наші янголи-охоронці

Сержант Ханін Андрій Павлович. Захищаючи Волноваху на Донеччині, український воїн знищив танк ворога та близько 10 окупантів. Під час бою, отримавши поранення, допомагав пораненим побратимам і до останнього виконував військовий обов'язок. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Незважаючи на війну, добро завжди з нами! Бо українці - люди, які борються за свою землю і за тих, кого люблять. На фото - 80-річна бабуся з Ірпеня, яка врятувала свого улюбленця. Після попадання в будинок ворожого снаряду, вона не стала тікати з хати, а першим ділом схопила кошеня, прикрила собою і тримала, допоки наші військові не дістали їх з-під завалів. Герої поруч!
Слава Україні!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Follow the ЗІРКИ
Вони допомогають Україні
Девід Бекхем @davidbeckham | 71,3 млн
Девід Бекхем @davidbeckham | 71,3 млн
Дженніфер Еністон @jenniferaniston | 39,9 млн
Дженніфер Еністон @jenniferaniston | 39,9 млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Ештон Кутчер та Міла Куніс @aplusk| 4,5 млн
Ештон Кутчер та Міла Куніс @aplusk| 4,5 млн
Гейден Панеттьєр @haydenpanettiere | 513 тис.
Гейден Панеттьєр @haydenpanettiere | 513 тис.
1 /2
Про кого мріють українки
ТОП-3 серцеїда України
1
Володимир Зеленський, президент України Володимир Зеленський, президент України
2
Олексій Арестович, радник голови Офісу президента Олексій Арестович, радник голови Офісу президента
3
Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти