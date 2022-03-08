Паша Лі загинув в Ірпені, рятуючи дітей – розповіла Камалія

33-річний актор та телеведучий Паша Лі загинув під обстрілами. Співачка Камалія поділилася подробицями його смерті

Камалія розповіла, як загинув актор та телеведучий Паша Лі / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial, instagram.com/pashaleeofficial

Трагедія з Пашею Лі сталася 6 березня – він героїчно загинув, захищаючи дітей. Про це в Instagram написала співачка Камалія.

Виявилося, що в одному батальйоні з Пашею Лі служив близький Камалії – Дмитро. Наразі він перебуває у лікарні, бо постраждав під час обстрілів.

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Мій модератор Діма отримав важкі поранення у живіт, спину, куля пройшла на виліт, обидві ноги! Разом із Пашею Лі вони служили в одному батальйоні. Обидва були тяжко поранені під час евакуації людей із палаючого будинку в місті Ірпінь. Вони зняли свої бронежилети та ними приховували дітей від куль російських орків. Усіх 9 дітей врятовано! На жаль, Пашу Лі не вдалося врятувати... Слава нашим українським героям, – написала Камалія у соцмережі.

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Паша Лі – відомий український актор кіно та дубляжу, співак, композитор, знімався у рекламі, брав участь у багатьох музичних шоу талантів, зокрема у "Фабриці зірок 3". Він також знімався в картинах "Штольня", "Тіні незабутих предків", SelfieParty, "Правило бою", "Зустріч однокласників".

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