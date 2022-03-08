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Паша Лі загинув в Ірпені, рятуючи дітей – розповіла Камалія

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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8 березня, 20:53
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33-річний актор та телеведучий Паша Лі загинув під обстрілами. Співачка Камалія поділилася подробицями його смерті
Камалія розповіла, як загинув актор та телеведучий Паша Лі
Камалія розповіла, як загинув актор та телеведучий Паша Лі / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial, instagram.com/pashaleeofficial

Трагедія з Пашею Лі сталася 6 березня – він героїчно загинув, захищаючи дітей. Про це в Instagram написала співачка Камалія.

Виявилося, що в одному батальйоні з Пашею Лі служив близький Камалії – Дмитро. Наразі він перебуває у лікарні, бо постраждав під час обстрілів.

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Мій модератор Діма отримав важкі поранення у живіт, спину, куля пройшла на виліт, обидві ноги! Разом із Пашею Лі вони служили в одному батальйоні. Обидва були тяжко поранені під час евакуації людей із палаючого будинку в місті Ірпінь. Вони зняли свої бронежилети та ними приховували дітей від куль російських орків. Усіх 9 дітей врятовано! На жаль, Пашу Лі не вдалося врятувати... Слава нашим українським героям, – написала Камалія у соцмережі.

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Паша Лі – відомий український актор кіно та дубляжу, співак, композитор, знімався у рекламі, брав участь у багатьох музичних шоу талантів, зокрема у "Фабриці зірок 3". Він також знімався в картинах "Штольня", "Тіні незабутих предків", SelfieParty, "Правило бою", "Зустріч однокласників".

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Раніше повідомлялося, що голлівудська зірка Енн Гетевей зробила пожертвування на підтримку українців, а Крістен Стюарт на премії Spirit Awards підтримала Україну і разом із ведучими показала фак Путіну.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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