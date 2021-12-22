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Олена Шоптенко у сексі-сукні вперше за 14 років влаштувала гучну вечірку на день народження

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
22 грудня, 18:30
В закладинки
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Відомій танцівниці виповнилося 34 роки. Із нагоди дня народження зірка влаштувала запальну вечірку
21 грудня Олена Шоптенко відсвяткувала 34-річчя.
21 грудня Олена Шоптенко відсвяткувала 34-річчя. / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Хореограф Олена Шоптенко, яка розповіла нам в інтерв'ю про страхи дитинства, суперництво на паркеті та багато іншого, в честь 34-річчя влаштувала драйвове святкування у закладі в Києві.

Хоч і день народження танцівниці випав у будній день – вівторок, 21 грудня, – але це не завадило Шоптенко організувати вечірку ввечері.

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У цей особливий день іменинниця з'явилась у чорній елегантній сукні, з привабливий мейком та розпущеним кучерявим волоссям.

Фото: instagram/alena_shoptenko

Олена Шоптенко справді була щасливою, адже...це перше за 14 років гучне святкування її дня народження! Нагадаємо, в інтерв'ю "Сьогодні" зірка напередодні свята поділилась, що остання її вечірка була на 20-річчя.

Ось наприклад у мене день народження 21 грудня, і я збираюся влаштовувати вечірку. Остання моя вечірка була на моє 20-річчя, 14 років тому. Ну, я спробую це повторити. Це буде щонайменше добре забуте старе, – казала нам Олена.

У Instastories Шоптенко поділилась із фоловерами, як пройшло її свято. Судячи з відео, день нарордження хореографа пройшло не без танців, смачного тортика та зіркових гостей, серед яких були Джамала, Артур Логай, Анна Кареліна, Юрій Мєшков та Аліна Лі.

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Джамала у свою ж чергу заспівала Щоптенко традиційну пісню – Happy Birthday To You.

Фото: instagram/alena_shoptenko

Знадобилося всього 14 років для того, щоб повторити. Дякую усім, хто був поруч, – написала танцівниця.

До речі, нещодавно день народження відзначала Оля Цибульська. Українську зірку привітав зі святом сам Містер Біг з "Секс і місто".

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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