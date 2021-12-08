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Alyona alyona розповіла, як почала зустрічатися зі своїм бойфрендом: Це було дуже несподівано!

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні
8 грудня, 11:54
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Відома реп-виконавиця не знала, що її хлопець виявиться таким романтиком. На самому початку стосунків він здивував її приємним сюрпризом
Виконавиця не очікувала, що її обранець виявиться таким романтичним
Виконавиця не очікувала, що її обранець виявиться таким романтичним / Фото: facebook.com/alyona.alyona.official

Alyona alyona часто ділиться зі своїми шанувальниками різними історіями з особистого життя. Незважаючи на таку відвертість, особистість свого коханого вона все одно приховує. Але фанати вже давно визначили з ким зустрічається реперша. Її обранцем виявився молодий тик-токер із нікнеймом Йоксден, якого вона називає просто Денисом.

Пара у відносинах уже майже рік, адже, за словами артистки, він запропонував їй бути разом на минулий День усіх закоханих.

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Це було дуже романтично. Тому що я прокинулася вранці, і в мене стояла м'яка іграшка та величезний Kinder Surprise. Я півдня його не чіпала, не їла, і після обіду вирішила розколупати. Всередині виявилася наша спільна фотографія. Вона була відфотошоплена і там був підпис: "Будь моєю". Було приємно й несподівано, що мій Денис, як виявилось, великий романтик, – згадує виконавиця.

Alyona alyona приховує обличчя свого хлопця
Alyona alyona приховує обличчя свого хлопця / Фото: facebook.com/alyona.alyona.official

Крім шоколадних ласощів, у романтичному наборі бойфренда також були її улюблені жуйки "Love is", серця та ручка у формі зайчика. Це дуже зворушило Alyona alyona і вона, звичайно ж, погодилася зустрічатися.

Що відомо про обранця Alyona alyona?

Денис публікує у TikTok провокаційні смішні ролики. Також він працює у компанії одного з інтернет-провайдерів. З нею він познайомився на заході команди лейбла ENKO. Як зізналася сама артистка, вона особисто запросила Дениса до своєї команди, а потім між ними зародився роман.

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