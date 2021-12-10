Анастасії Приходько політик надсилав нюдси: "Воно у мене тепер перед очима"

Співачка та багатодітна мама Анастасія Приходько розповіла, що можна побачити у її особистих повідомленнях і соцмережах та які повідомлення дратують її найбільше

Приходько розповіла про інтимні фото від політика / Фото: instagram.com/prykhodko_official

34-річна Анастасія Приходько, яка нещодавно вперше показала молодшого сина, стала активною користувачкою Instagram – вона має вже понад 100 тисяч підписників. Артистка зізналася – її дратують нав'язливі повідомлення з інтимними фото.

Був божевільний один. Боже, це жах. Я не говоритиму, він ще й з однієї партії відомої. І він примудрився на тлі прапорів зробити фото, – зізналася Приходько.

Анастасія видаляє всі запити від користувачів соцмережі в директі, а після того випадку практично не читає, що їй пишуть в особисті повідомлення.

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Я просто всі ці запити відправляю у спам. Не пишіть мені ніхто. Тому що це був тільки мій раз, коли я зайшла подивитися. І після цього я не хочу туди заходити. Як пригадаю, воно у мене тепер перед очима, – поділилася з журналістами телеканалу "Україна" співачка.

Анастасія Приходько з дітьми / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Світлини Анастасії Приходько з дітьми набирають найбільшу кількість переглядів у мережі. Не секрет, що вона досить гостра на язик. А негативні коментарі на адресу дітей зіркову маму зачіпають найбільше.

Я не буду навіть це вголос говорити, бо, якщо мої діти дивитимуться – навіщо? Я таких людей відразу блокую. Навіщо вони мені потрібні? Мені здається це справді нещасні люди у глибині душі, коли щось у особистому житті погано. Або взагалі у житті погано. Мені цих людей шкода, – сказала знаменитість.

Дивіться програму "Зірковий шлях" в ефірі телеканалу "Україна".

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Раніше Анастасія Приходько зізналася, що її давно турбують комплекси через зовнішність. Тож артистка планує звернутися до косметологів, щоб виправити недоліки.