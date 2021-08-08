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Анастасія Приходько вперше за довгий час показала свого чоловіка (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
8 серпня, 16:27
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Співачка з чоловіком відсвяткували день народження сина Гордія. Кадрами з дитячого свята артистка поділилася в Instagram, де і засвітила свого коханого
Анастасія Приходько вперше за довгий час показала чоловіка
Анастасія Приходько вперше за довгий час показала чоловіка / Фото: instagram.com/prykhodko_official

На відео, якими Приходько поділилася в сторіс, можна побачити Анастасію в обіймах чоловіка. Зіркова мама не стримує сліз радості, коли до них підходить 6-річний іменинник.

Раніше, до речі, її довів до сліз Слава Дьомін, а чому – ми писали тут.

Син Приходько подарував їй квіти з повітряних куль, а з лиця співачки не зникала усмішка. Дуже зворушливо)

Анастасія Приходько з чоловіком / Фото: instagram.com/stories/prykhodko_official

Анастасія Приходько з чоловіком і сином / Фото: instagram.com/stories/prykhodko_official

Анастасія Приходько з чоловіком і сином / Фото: instagram.com/stories/prykhodko_official

Свято до дня народження сина Анастасія Приходько влаштувала в парку біля водойми. Туди були запрошені друзі хлопчика і аніматори, одягнені в костюми відомих персонажів анімації.

Всі його бажання ми здійснили. Губка Боб і Людина Павук прийшли, друзі всі, яких він запрошував – є. У води? У води! Вчора син залишився мегасчастлівим від свята, – написала Приходько в соцмережі.

У Анастасії Приходько троє дітей: у 2010 році вона народила дочку, а в 2015 році – сина. У вересні 2020 року артистка повінчалася зі своїм чоловіком в церкві.

При цьому пара разом з 2013 року, а Гордій – їх спільний син. Первістка зірка народила від абхазького бізнесмена – Нурі Кухілава.

Дивіться в сюжеті, як в минулому році Анастасію Приходько вигнали з Лувру:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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