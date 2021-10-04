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Анатолій Анатоліч пробіг масштабний марафон в Лондоні під дощем: 42 км за майже 5 годин

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
4 жовтня, 11:16
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Ведучий програми "Ранок з Україною" три роки тому пообіцяв собі пробігти все наймасштабніші марафони світу. Цього разу він вирушив до Лондону
Анатолій Анатоліч
Анатолій Анатоліч / Фото: facebook.com/yulapragency

Телеведучий Анатолій Анатоліч, який набив собі астронавта на честь сина Ніла, пробіг свій другий масштабний світовий марафон – Virgin Money London Marathon. Дистанцію в 42 кілометри він подолав за 4 години й 48 хвилин, показавши в кінці своє щасливе фото з медаллю.

Кадри з'явилися на Facebook-сторінці Yula – компанії дружини телеведучого.

Ви знаєте, надзвичайно пишаюсь тим, що я непрофесійний спортсмен, а український прапор знову підіймається на найбільших спортивних подіях світу, і це для мене найбільша перемога! Я біг з надписом "Ukraine" на спині і всі бачили що Україна тут на одному з найбільших марафонів світу. Марафон – це перемога над собою. По переду ще більше перемог. Вже в листопаді мій наступний марафон, і думаю, що це буде ще крутіше! Було складно, був дощ, але я це зробив. Всім привіт з Лондону, – сказав телеведучий.

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Анатолій Анатоліч пробіг 42 кілометри під дощем в Лондоні
Анатолій Анатоліч пробіг 42 кілометри під дощем в Лондоні / Фото: facebook.com/yulapragency

Але на цьому ведучий не зупиняється. Цієї осені в Анатолія Анатоліча в планах ще один марафон – New York City Half Marathon 2021, який він уже пробіжить втретє.

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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