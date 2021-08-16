Популярний ведущий каналу "Україна" вже встиг зробити безліч татуювань з малюнками, іменами та особливими символами своїх дітей

Анатолій Анатоліч присвятив 2 тату новонародженому Нілу / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Зірка каналу "Україна", ведучий програми "Ранок з Україною" Анатолій Анатоліч недавно втретэ став татом. Днями ведущий відвідав тату салон, звідки розповів пыдписникам в соцмережах про нові татуювання на честь маленького Нілу.

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Про нові малюнки на тілі він розповів так:

Зробив нові тату. Основне знаходиться на плечі, а спереду – маленьке "13:13" – це час, коли народився Ніл. Мені завжди подобалося число 13, і так вийшло, що син з'явився на світ о 13 годині і 13 хвилин! Вір після цього в такі речі.

Коментувати "основне" тату Анатолій Анатоліч поки не став, але тепер на плечі ведучого знаходиться зображення астронавта, який тримає планети, ніби повітряні кульки. Така вона батьківська любов.

Анатолій Анатоліч присвятив 2 тату новонародженому сину / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

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До речі, Анатолій Анатоліч дуже часто ділиться фотографіями сина, одну навіть підписав так:

Вибачте, поки тільки такі пости. Я дуже закоханий в сина.

Анатолій Анатоліч і Юла одружилися в 2011 році. У подружжя також є дві дочки: 10-річна Аліса і 8-річна Лоліта. Раніше щасливі батьки зізнавалися, що планували третю дитину – як і два попередні рази, вони підійшли до цього питання з усією відповідальністю.

Як діти зірок реагують на новину про поповнення в родині – дивіться в сюжеті:

Раніше співачка Світлана Лобода поділилася зворушливими фото з новонародженим сином Анатолія Анатоліча.