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Андрій Бідняков подякував небайдужим українцям та бійцям ЗСУ: Вам величезне спасибі та низький уклін!

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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8 березня, 18:59
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Телеведучий Андрій Бідняков вирішив не розпорошуватися на хейтерів з Росії, а записав відео з подякою українцям та збройним силам України
Андрій Бідняков подякував українцям та ЗСУ
Андрій Бідняков подякував українцям та ЗСУ / Фото: instagram.com/biedniakov

Андрій Бідняков, який раніше вже записав емоційне звернення до росіян, заявив, що більше не хоче витрачати час та ресурс на прихильників Кремля

Я втомився витрачати свою енергію на цих людей, злих та агресивних, які продовжують поливати лайном мене і мою країну, які бажають нам зла, які не вірять у те, що відбувається і стверджують, що нас "рятують". Вам подобається жити у вашому куполі? Вам подобається вірити, що рукою можна провести через мікрофон? Живіть, вірте! Мені зі злими, агресивними людьми не по дорозі! – висловився у своєму відеозверненні Бідняков.

Замість чергових закликів до росіян Бідняков вирішив звернутися до українського народу, який уже 12 днів війни чинить опір окупантам і твердо стоїть на своєму.

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Я хочу сказати велике спасибі всім тим людям, які допомагають, перераховують гроші, перевозять, привозять ліки, дістають людей з-під завалів. Вам велике спасибі та низький уклін! Також я хотів би висловити величезні слова підтримки збройним силам України. Тим хлопцям та дівчатам, які зараз захищають нашу країну. Величезне спасибі! – сказав ведучий.

Раніше Оля Полякова закликала весь світ не мовчати про війну в Україні. Також Потап заявляв, що "Нам не потрібен "російський світ".

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Цитата дня

Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

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