Данилко розповів, з якими проблемами зіткнувся Галкін через підтримку України

Максим Галкін з тих російських зірок, хто не боїться озвучувати свою позицію. Через підтримку України гуморист потрапив до списку заборонених артистів у росії, його концерти скасовують і хочуть позбавити нагород та звань.
Також із Галкіним стали розривати рекламні контракти. Про це розповів Андрій Данилко в інтерв'ю одному з росЗМІ, відповідаючи на питання, чому російські зірки почали масово виїздити з росії.
Бо вони бояться. Вони бояться, хтось планував відпустку. Я розмовляв з Максимом Галкіним – вони планували, тим більше їм відмовили у всіх рекламних контрактах. Він із сім'єю поїхав до Ізраїлю, і поки що особливої роботи немає.
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Сам Галкін не збирається відмовлятися від своїх слів на підтримку України. На критику підписників він відповідає, що має право на свою думку, навіть якщо вона не подобається державі. Також Максим Галкін затролив чоловіка пропагандистки Маргарити Симоньян.
Раніше RU.TV припинив співпрацю з Аллою Пугачовою, Максимом Галкіним, Настей Каменських, Валерієм Меладзе, Світланою Лободою через підтримку України.
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