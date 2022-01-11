Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією ❄ Україну засніжило 🇰🇿 Майдан у Казахстані 💼 Справа проти Порошенка

Золотий глобус 2022

Топ-сериал

Хвороба Преснякова

Пузатий Ді Капріо

Брітні до зриву

Кого послухати?
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Ані Лорак матеріально утримує батьків: "Виявилися нікому не потрібні"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 січня, 14:06
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Зараз співачка ні в чому собі не відмовляє та сама може забезпечити свою доньку та батьків. Втім, її дитинство було далеко не легке і про розкіш можна було лише мріяти
Ані Лорак розповіла про тяжке дитинство.
Ані Лорак розповіла про тяжке дитинство. / Фото: Instagram, instagram.com/anilorak

Ані Лорак, яка дуже розпестила 10-річну доньку Софію, розповіла, що її сім'ї доводилося довгий час жити у злиднях. Батьки артистки розлучилися ще до її народження. Тож мамі доводилось цілодобово працювати, аби прогодувати трьох дітей.

Як згадує Ані Лорак, їхній будинок у Чернівцях був без опалення, газу та води. Діти росли в суворих умовах і часто недоїдали.

Реклама

Ані Лорак разом з батьками.
Ані Лорак разом з батьками. / Фото: Instagram

Жили ми в напіврозваленому будинку на околиці Чернівців. Харчувалися переважно картоплею. Цукерки бачили лише у свята. До сьомого класу я, як старший брат Ігор, навчалася в інтернаті. Звичаї там панували жорсткі: бійки, крадіжки, знущання були звичайною справою. Ходили ми в обносках, що дісталися від колишніх вихованців, – поділилась артистка в інтерв'ю 7Days.

Через роки зірка зізнається, що зовсім не ображається на батьків та з розумінням ставиться до них. Вона розуміє, що її рідні намагалися зробити все, аби виховати дітей.

Нині ж Ані Лорак може забезпечити і батьків, і свою власну сім'ю. За словами співачки, вона висилає додому гроші та вже зробила ремонт у квартирі, де мешкає її мама.

Реклама

Ані Лорак з донькою та мамою
Ані Лорак з донькою та мамою / Фото: instagram.com/anilorak

Прикро, що шановні люди з такими професіями, припустимо, як у моїх батьків — тато журналіст, а мама — диктор на радіо, пропрацювавши по 25 років, сьогодні начебто нікому не потрібні. У такій ситуації опинилися багато хто. Дякувати Богу, я можу допомагати батькам. Боюся однієї думки про те, як склалося б їхнє життя, якби у них не було мене, – зазначає артистка.

Коротко про ранні роки Ані Лорак

Артистка виросла у Чернівцях. Її батько – Мирослав Куєк — журналіст кіцманської газети, а мама Жанна Линькова працювала дикторкою Чернівецького обласного радіо і телебачення. Батьки Кароліни розлучились ще до її народження.

Також у співачки було ще троє братів. Її старший брат Сергій Линьков загинув в Афганістані 1987 року.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, анонсувала три концерти в Україні. Втім, далеко не всім подабається така ідея співачки. Зокрема, Ігор Кондратюк обурений такою звісткою.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
MARUV заспівала про вакцинацію
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лілі Коллінз @lilyjcollins | 25,6 млн
Лілі Коллінз @lilyjcollins | 25,6 млн
Чо Хо Йон @hoooooyeony | 23,7 млн
Чо Хо Йон @hoooooyeony | 23,7 млн
Генрі Кавілл @henrycavill | 18,7 млн
Генрі Кавілл @henrycavill | 18,7 млн
Ель Фаннінг @ellefanning | 5,5 млн
Ель Фаннінг @ellefanning | 5,5 млн
Омар Сі @omarsyofficial | 2,8 млн
Омар Сі @omarsyofficial | 2,8 млн
1/2
#людина_цього_дня
11 січня. Петр Могила. 375 років тому, 11 січня 1647 року, пішов із життя видатний український церковний та культурний діяч. Але перед цим у своєму житті він встиг багато побачити і зробити…
На зустріч із героєм!
Як королева
Портрет Кейт Міддлтон до 40-річчя
Більше фото герцогині
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист
Цитата дня

Якщо все забороняти, то є можливість втратити особистість, якою моя дочка є

Ані Лорак співачка
Як Лорак виховує доньку

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти