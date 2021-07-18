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Ані Лорак описала ідеального чоловіка та розговорилася про особисте життя: Не треба терпіти!

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
18 липня, 17:10
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Українська співачка Ані Лорак, яка поїхала працювати і жити в Росію, розповіла, що зараз для неї важливо у стосунках з чоловіком і з ким ні за що не захоче бути разом
Ані Лорак
Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Співачка Ані Лорак, яка вперше за сім років дасть два концерти в Україні, зізналася, що вона зараз цінує в чоловіках найбільше, а що, навпаки, може відштовхнути від протилежної статі. Кілька років тому Ані Лорак розлучилася зі своїм чоловіком Муратом Налчаджиоглу через його зради. І хоча останнім часом ходять чутки про їхнє возз'єднання, співачка дала зрозуміти, що не поспішає вступати в нові стосунки і вже не буде терпіти те, що їй не подобається.

В інтерв'ю для видання 7days.ru, Ані Лорак розповіла, що раніше для неї була важлива зовнішність партнера.

Під час життєвої подорожі я зрозуміла, що справжнє почуття кохання, прихильності і щастя не залежать від трьох речей. Вага, вік і зовнішність. Виявляється, можна закохатися в маленького товстенького і лисенького чоловіка – здавалося б, він так далекий від твого героя, але у нього такий багатий внутрішній світ, з ним так цікаво, – сказала Ані Лорак.

За словами співачки, для неї на першому місці, при виборі чоловіка, стоїть його внутрішня наповненість, внутрішній стрижень, доброта, щедрість, гідність, щедрість і розум.

Розум – це дуже сексуально, погодьтеся, – сказала артистка.

Ані Лорак у спортзалі
Ані Лорак у спортзалі / Фото: instagram.com/anilorak

А ось з чим артистка не готова погоджуватися, так це з неохайністю і жадібністю. Причому не тільки в матеріальному сенсі, а й у емоційному.

Я вважаю, що з таким чоловіком не варто перебувати. Ваша енергія розкриється тільки з щедрим, люблячим і турботливим. Якщо сьогодні з вами якийсь жадібний і не зовсім той чоловік, якого ви хочете, я сьогодні можу сказати – не треба терпіти. Раніше нас вчили, що потрібно терпіти, сьогодні я не погоджуся з цим. Чому ми себе принижуємо? Чому я щось винна? А що повинна робити? Повинна бути щасливою, коханою, бути володаркою свого життя, – сказала Ані Лорак.

Український продюсер розповів про дружбу з Ані Лорак і про те, як він ставиться до її виступів в Росії:

Раніше Ігор Кондратюк висміяв приїзд Ані Лорак в Україні з концертами.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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Ми більше не пара ... Я довго займаюся своїм духовним життям, працюю зі своїми емоціями, вчуся любити і приймати любов, вчуся радикальному прощенню цього світу, але сьогодні я зрозуміла, що зраджувати себе і свого сина я більше не можу.

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