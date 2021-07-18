Ксенія Мішина переживає розставання з Олександром Еллертом на пляжі в компанії подруг (фото)

Через 10 місяців після початку стосунків Ксенія Мішина та Олександр Еллерт розлучилися. Після розриву акторка виїхала з сином і подругами на курорт

Ксенія Мішина вирушила на відпочинок з сином і подругами / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Акторка Ксенія Мішина, яка після розставання з Олександром Еллертом поділилася своїм емоційним станом, вирішила влаштувати відпочинок зі своїми подругами. Разом зі своїми дітьми дівчата вирушили на курорт до моря.

Кадрами з відпочинку Ксенія Мішина поділилася у своєму Instagram-акаунті. Акторка, в оточенні своїх подруг і дітей, позувала у бікіні перед дзеркалом. Також дівчата зробили кадр на пляжі, лежачи у воді.

Мої мишки. Обожнюю. Спасибі, що завжди поруч. Пізнання і усвідомлення себе в колі інших жінок. Терапія. Зустріч з собою, зі своєю жіночою сутністю, – написала Ксенія Мішина.

Ксенія Мішина з подругами на морі / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Водночас Олександр Еллерт опублікував Instastories з анексованого Криму, куди вони приїхали разом з Ксенією Мішиною ще пару днів тому. Однак невідомо, чи перебуває нині Ксенія в Криму, чи вже поїхала звідти після розставання з коханим.

Скріншот Instagram

Нагадаємо, що незадовго до новини про розрив Ксенія Мішина та Олександр Еллерт публікували спільні фото. Ніхто не міг запідозрити, що незабаром пара розлучиться, тому що обидва поводилися як справжні закохані. Ні Ксенія, ні Олександр досі не прокоментували їхнє розставання і не назвали причину.

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Раніше в Мережі почали обговорювати три версії розлучення Мішиної і Еллерта.