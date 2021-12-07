Ані Лорак шокувала фанів опухлим обличчям: "Що з нею буде за 10 років"

Шанувальники Лорак стурбовані її зовнішнім виглядом. Співачку навіть порівняли з Любою Успенською

Ані Лорак шокувала фанатів зовнішнім виглядом / Фото: instagram.com/anilorak

У новому ролику, опублікованому Ані Лорак на сторінці в її Instagram-акаунті, співачка анонсувала концерт у Мінську. Нещодавно виконавиця показала, як вона виглядала у 17 років.

Зірка одягла блискучу сукню з високим розрізом, та увагу фоловерів привернуло зовсім інше.

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Обличчя артистки виглядає дещо інакше, ніж на фото. Це помітили деякі підписники, які залишили коментарі під постом Лорак:

"Що буде з цієї прекрасною леді через 10-20 років? Ми її не впізнаємо"

"Це Люба Успенська?"

Скріншот: instagram.com/anilorak

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"Що з обличчям, не впізнаю"

"Що з обличчям? Чи мені одній здається, на стару стала схожа"

Скріншот: instagram.com/anilorak

Ані Лорак любить використовувати фоторедактори, щоб на знімках зробити себе худішою і стрункішою. Раніше співачка опублікувала знімок із Філіпом Кіркоровим, де вони удвох сидять за столом на вечірці.

Ані Лорак у себе у Instagram / Фото: instagram.com/anilorak

А ось таке фото пізніше розмістив у себе у профілі Філіп Кіркоров. На ньому Лорак виглядає дещо інакше.

Ані Лорак в Instagram Філіпа Кіркорова / Фото: instagram.com/anilorak

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