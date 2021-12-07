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Ані Лорак шокувала фанів опухлим обличчям: "Що з нею буде за 10 років"

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
7 грудня, 09:03
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Шанувальники Лорак стурбовані її зовнішнім виглядом. Співачку навіть порівняли з Любою Успенською
Ані Лорак шокувала фанатів зовнішнім виглядом
Ані Лорак шокувала фанатів зовнішнім виглядом / Фото: instagram.com/anilorak

У новому ролику, опублікованому Ані Лорак на сторінці в її Instagram-акаунті, співачка анонсувала концерт у Мінську. Нещодавно виконавиця показала, як вона виглядала у 17 років.

Зірка одягла блискучу сукню з високим розрізом, та увагу фоловерів привернуло зовсім інше.

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Обличчя артистки виглядає дещо інакше, ніж на фото. Це помітили деякі підписники, які залишили коментарі під постом Лорак:

  • "Що буде з цієї прекрасною леді через 10-20 років? Ми її не впізнаємо"
  • "Це Люба Успенська?"

Скріншот: instagram.com/anilorak

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  • "Що з обличчям, не впізнаю"
  • "Що з обличчям? Чи мені одній здається, на стару стала схожа"

Скріншот: instagram.com/anilorak

Ані Лорак любить використовувати фоторедактори, щоб на знімках зробити себе худішою і стрункішою. Раніше співачка опублікувала знімок із Філіпом Кіркоровим, де вони удвох сидять за столом на вечірці.

Ані Лорак у себе у Instagram / Фото: instagram.com/anilorak

А ось таке фото пізніше розмістив у себе у профілі Філіп Кіркоров. На ньому Лорак виглядає дещо інакше.

Ані Лорак в Instagram Філіпа Кіркорова
Ані Лорак в Instagram Філіпа Кіркорова / Фото: instagram.com/anilorak

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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