Ані Лорак хотіла похвалитися фігурою у спортзалі, але потрапила на використання фотошопу

Останнім часом підписники Ані Лорак регулярно пишуть співачці про велику кількість ретуші на її фото. Але співачка вважає за краще не відповідати на коментарі

Ані Лорак розкритикували за фотошоп / Фото: instagram.com/anilorak

Фото Ані Лорак у Мережі активно обговорюються і нова публікація стала винятком. Співачка вирішила поділитися у Instagram знімки, зроблені в тренажерному залі.

Ані Лорак позувала у яскравому синьому костюмі для фітнесу та продемонструвала ідеальну фігуру.

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Тримаю баланс в останній місяць року. До Нового року залишилося три тижні, – підписала знімок артистка.

Ані Лорак у спортзалі / Фото: instagram.com/anilorak

Ані Лорак у спортзалі / Фото: instagram.com/anilorak

До слова, таких публікацій у Instagram Ані Лорак вистачає. Поки одні підписники захоплювалися фігурою співачкою.

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Скріншот: Instagram

Інші фоловери помітили велику кількість фотошопу.

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Ані Лорак любить використовувати фоторедактори, щоб на знімках зробити себе більш худою та стрункішою. Раніше співачка опублікувала знімок із Філіпом Кіркоровим, де вони удвох сидять за столом на вечірці.

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Ані Лорак у себе в Instagram / Фото: instagram.com/anilorak

А ось таке фото пізніше розмістив у себе у профілі Філіп Кіркоров. На ньому Лорак виглядає дещо інакше.

Ані Лорак в Instagram Філіпа Кіркорова / Фото: instagram.com/anilorak

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