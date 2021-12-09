Ані Лорак хотіла похвалитися фігурою у спортзалі, але потрапила на використання фотошопу

Фото Ані Лорак у Мережі активно обговорюються і нова публікація стала винятком. Співачка вирішила поділитися у Instagram знімки, зроблені в тренажерному залі.
Ані Лорак позувала у яскравому синьому костюмі для фітнесу та продемонструвала ідеальну фігуру.
Тримаю баланс в останній місяць року. До Нового року залишилося три тижні, – підписала знімок артистка.
До слова, таких публікацій у Instagram Ані Лорак вистачає. Поки одні підписники захоплювалися фігурою співачкою.
Інші фоловери помітили велику кількість фотошопу.
Ані Лорак любить використовувати фоторедактори, щоб на знімках зробити себе більш худою та стрункішою. Раніше співачка опублікувала знімок із Філіпом Кіркоровим, де вони удвох сидять за столом на вечірці.
А ось таке фото пізніше розмістив у себе у профілі Філіп Кіркоров. На ньому Лорак виглядає дещо інакше.
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