Ганна Кошмал показала рідкісні фото з чоловіком та сином з сімейного архіву

Акторка Ганна Кошмал не любить говорити про своє особисте життя. Вона іноді ділиться в Instagram спільними фото з сином

Анна Кошмал показала фото із чоловіком / Фото: instagram.com/smorkovkina/

На сторінці в Instagram популярної української актриси Ганни Кошмал рідко можна побачити сімейні фотографії. Цього разу зірка українських серіалів вирішила зробити виняток та опублікувала кілька зворушливих знімків в InstaStories.

Актриса показала кілька фото з сином Мишком.

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Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

А також розмістила рідкісний знімок зі своїм чоловіком, якого вона практично ніколи не показує у соціальних мережах.

Скріншот: Instagram

Актриса вирішила потішити підписників фото з весілля.

Скріншот: Instagram

Зазначимо, про особисте життя Ганни Кошмал майже немає інформації. Українська актриса вийшла заміж у 2018 році. Особу чоловіка артистка тримає в таємниці. Відомо, що обранець Кошмал не має відношення до кіно та займається бізнесом. Шанувальники часто запитують Ганну про її обранця, але, за словами акторки, залишатися інкогніто – це його бажання.

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