Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🐃 Хамство Гогілашвілі 🔥 Зашквар Ломаченка 🐸 Руслану звинуватили у корупції 💡 Велике оновлення мереж

Скандал з роляті

Пітт з колишньою

Гаррі хоче додому

Міс Всесвіт 2021

Шоу "Маска". Сезон 2

Листівка Кембриджів
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Наречений Анни Трінчер викликав черговий скандал: блогер збільшив собі губи

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
15 грудня, 15:55
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Привернути увагу аудиторії та збільшити охоплення блогери намагаються у будь-який спосіб. Наприклад, наважуються зробити операцію чи ін'єкції краси, як наречений Трінчер
Олександр Волошин збільшив губи
Олександр Волошин збільшив губи / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Скандальний блогер Олександр Волошин, з яким нещодавно заручилася співачка та блогер Анна Трінчер, вирішив збільшити собі губи.

Майже тиждень Волошин приховував частину свого обличчя від передплатників і тримав інтригу, але вирішив повідомити про кардинальні зміни в Instastories.

Реклама
Скріншот – instagram.com/voloshyn_xx

На сеанс до косметолога Волошин вирушив разом зі своєю коханою Ганною. Весь процес дівчина знімала на відео.

Скріншот – instagram.com/voloshyn_xx

І хоча блогер розповів про процедуру своїм фоловерам, показувати результат він не поспішає. Саме тому багато шанувальників запідозрили Олександра у хайпі.

Підтвердженням того, що хлопець все ж таки зробив ін'єкцію в губи, може бути реакція його родичів, яку він також опублікував у своєму акаунті.

Реклама
Скріншот – instagram.com/voloshyn_xx

Мама Волошина, побачивши сина, розплакалася і назвала такий вчинок "ганьбою".

Більше новин щодо зірок:

В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
1/2
Прем'єра тижня
THE HARDKISS — Сестра
У кліпі знялася популярна акторка
⭐ Зіркові архіви ⭐
Впізнаєте Хайді Клум?
Must visit
Головні концерти грудня
Дозвілля для меломанів
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні?
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти