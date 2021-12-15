Наречений Анни Трінчер викликав черговий скандал: блогер збільшив собі губи

Привернути увагу аудиторії та збільшити охоплення блогери намагаються у будь-який спосіб. Наприклад, наважуються зробити операцію чи ін'єкції краси, як наречений Трінчер

Олександр Волошин збільшив губи / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Скандальний блогер Олександр Волошин, з яким нещодавно заручилася співачка та блогер Анна Трінчер, вирішив збільшити собі губи.

Майже тиждень Волошин приховував частину свого обличчя від передплатників і тримав інтригу, але вирішив повідомити про кардинальні зміни в Instastories.

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Скріншот – instagram.com/voloshyn_xx

На сеанс до косметолога Волошин вирушив разом зі своєю коханою Ганною. Весь процес дівчина знімала на відео.

Скріншот – instagram.com/voloshyn_xx

І хоча блогер розповів про процедуру своїм фоловерам, показувати результат він не поспішає. Саме тому багато шанувальників запідозрили Олександра у хайпі.

Підтвердженням того, що хлопець все ж таки зробив ін'єкцію в губи, може бути реакція його родичів, яку він також опублікував у своєму акаунті.

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Скріншот – instagram.com/voloshyn_xx

Мама Волошина, побачивши сина, розплакалася і назвала такий вчинок "ганьбою".

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