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Ганна Трінчер із нареченим опинилася в лікарні, і ось чому

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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5 січня, 21:53
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Артистка Анна Трінчер показала фото з лікарняної палати, де під наркозом лежить її коханий. Цим зірка не на жарт змусила прихильників хвилюватися
Нареченому Ганні Трінчер Олександру Волошину зробили операцію.
Нареченому Ганні Трінчер Олександру Волошину зробили операцію. / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Ще місяць тому у Мережі активно обговорювали збільшення губ блогера Саші Волошина, а тепер же наречений Трінчер переніс операцію на коліні.

В Instagram Ганна розмістила світлини з лікарняної палати, де під наркозом лежить її обранець і як вона тримає його за руку.

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Всім привіт від мене цієї булочки. У нас все добре! – коротко підписала знімки артистка.

Ганна Трінчер показала коханого під наркозом.
Ганна Трінчер показала коханого під наркозом. / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Фоловери одразу ж засипали дівчину питаннями про те, що ж сталося з Сашею, а також побажали йому швидкого одужання.

Сам Волошин у себе в Instastories розповів фоловерам, що операція пройшла успішно. Також він пояснив, навіщо йому знадобилося втручання хірурга. Як зізнався блогер, раніше під час гри у футбол він отримав розрив хрестоподібної зв'язки і тепер змушений відмовитись від свого улюбленого заняття на чотири місяці.

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Фото: instagram/voloshyn_xx

Підтримати хлопця до лікарні приїхала не лише його наречена, а й мама з татом та братом.

Фото: instagram/voloshyn_xx

До речі, невдовзі і на Анну чекає операція зі збільшення грудей. Раніше вона зізнавалась, що думає про маммопластику вже кілька років, але все ніяк не може наважитись.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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