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Анна Трінчер втекла з операції зі збільшення грудей – одкровення співачки

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
3 грудня, 15:32
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Популярна виконавиця та блогерка вже кілька років мріє вдосконалити свою фігуру – зробити груди на пару розмірів більше
Анна Трінчер одного разу втекла з-під хірургічного ножа
Анна Трінчер одного разу втекла з-під хірургічного ножа / Фото: Инстаграм

У листопаді Аня разом зі своїм коханим блогером Олександром Волошиним, з яким вони недавно заручилися, відвідала консультацію пластичного хірурга. Тоді вона приміряла кілька імплантатів різних розмірів.

Весь процес виконавиця оприлюднила у своїх сторіз. Шанувальники артистки по-різному відреагували на її наміри – багатьом фанатам такий задум не сподобався. Трінчер заявила, що її не цікавить чужа думка, адже про маммопластику вона мріє вже давно, але довго не могла наважитися.

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У мене довга історія із грудьми. До 17 років мене запевняли, що вона виросте, але нахабно обманювали. Не допомагали ні капуста, ні спорт, нічого – ділиться Анна з підписниками у Мережі.

Анна Трінчер вже відвідала консультацію хірурга, щоб збільшити груди
Анна Трінчер вже відвідала консультацію хірурга, щоб збільшити груди / Фото: Инстаграм

В програмі "Зірковий шлях" вона розповіла про кумедний випадок, який стався з нею рік тому. Перед самою операцією зі збільшення грудей, Трінчер різко передумала і пішла з клініки.

Мені вже призначили дату, а я втекла з-під ножа, – згадує співачка.

Вона впевнена, що цього разу таки доведе справу до кінця.

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Я вже налаштована на цю всю історію – у січні, думаю. Але ще не підтвердила та аналізи не готуюся здавати, – каже Анна.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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