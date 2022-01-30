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Анна Трінчер у спокусливій білизні засвітила нові груди. Фани у відчаї від побаченого (фото)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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30 січня, 09:41
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20-річна артистка все ніяк не може натішитись новими формами після операції. Цього разу зірка похизувалась бюстом у пікантному наряді
Анна Трінчер показалась у білизні через два тижні після збільшення грудей.
Анна Трінчер показалась у білизні через два тижні після збільшення грудей. / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Майже три тижні тому Анна Трінчер здійснила свою заповітну мрію - збільшила груди. В Мережі вона в подробицях показала весь процес зміни зовнішності та поділилась ексклюзивними кадрами з операційної.

І хоч артистка ще не повністю відновилась після операції і не може у всій красі похизуватись перевтіленням, однак заради фанів в Instastories вона все ж продемонструвала груди.

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Схоже, що Анна справді дуже щаслива. Вона вже накупила собі чимало нової білизни, яку охоче приміряла і показала прихильникам.

Скріншот Instastories/annatrincher_official

Незважаючи, що хірург рекомендував дівчині деякий час не знімати бандаж, Трінчер не стрималася та одягнула комплект і водночас показала, який має вигляд після операції.

Також Ганна Трінчер похизувалася грудьми й перед своїм нареченим, блогером Олександром Волошиним. Ймовірно, він в захваті від таких трансформацій. До речі, Саша зробив коханій сюрприз прямо на лікарняному ліжку після операції за три тисячі доларів.

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Скріншот Instastories/annatrincher_official

Натомість деякі фоловери розкритикували Ганну, мов вона зробила занадто маленькі груди і марно лягала під ніж хірурга. Однак дівчина запевнила, що сенс не в тому, щоб робити бюст як у порнозірок.

Скріншот Instastories/annatrincher_official

А в тому, щоб зробити красиві та акуратні груди. Який сенс ганятись за великими розмірами?, – написала блогерка.

Раніше Олександр Волошин також дещо змінив у зовнішності – блогер збільшив губи. Дізнайтесь, як відреагувала на це його кохана.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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