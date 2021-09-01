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Арсен Мірзоян мало не поплатився репутацією на зйомках (фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
1 вересня, 14:20
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Чоловік Тоні Матвієнко, Арсен Мірзоян знявся в 40-серійному ситкомі "Люся Інтерн". Участь в проєкті ледь не коштувала співакові його репутації люблячого чоловіка
Арсен Мірзоян і Римма Зюбіна на зйомках "Люся Інтерн"
Арсен Мірзоян і Римма Зюбіна на зйомках "Люся Інтерн" / Фото: пресслужба

Глядачі телеканалу "Україна" вже побачили кілька серій ситкому "Люся Інтерн". Попереду ще багато кумедних історій, несподіваних сюрпризів і поява знаменитих гостей, серед яких буде співак Арсен Мірзоян, який вже встиг довести до сліз акторів на зйомках.

Я так обережно ставлюся до таких пропозицій, але коли мені запропонували зіграти самого себе, я подумав: "Ну гаразд, нічого не потрібно вигадувати", – сказав Арсен.

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Однак зйомки в серіалі ледь не коштували співаку репутації, оскільки по країні поповзли чутки, що його застали в обіймах рудоволосої акторки!

Римма Зюбіна в обіймах Арсена Мірзояна на зйомках серіалу "Люся Інтерн"
Римма Зюбіна в обіймах Арсена Мірзояна на зйомках серіалу "Люся Інтерн" / Фото: прес-служба

У відповідь Арсен Мірзоян тільки усміхнувся тому що це зовсім не те, про що одразу хтось подумав. До того ж його дружина, співачка Тоня Матвієнко, знає, що відбувалося на зйомках і хто така – ця рудоволоса актриса. Саме головна героїня серіалу "Люся Інтерн", яку грає Римма Зюбіна, має такий колір волосся.

Мені було дуже комфортно і дуже легко, тим більше що ми давно знайомі з Риммою Зюбіною, – сказав співак.

Дивіться 40-серійний ситком "Люся Інтерн" о 18:00 з понеділка по четвер на телеканалі "Україна":

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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