Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах ‼ Переговори з агресором
Поиск на segodnya.ua

Scorpions за Україну

Хливнюк і Pink Floyd

Жадан під обстрілом

Вілл вибачився

Дочка Наомі

Шон Пенн у Львові
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Потапу загрожують рашисти через його позицію – він, як завжди, креативно відповів

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
30 березня, 20:45
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Шантажисти пишуть Олексію Потапенку погрози, але він не з боязких, тож відповів публічно
Потап за словом до кишені не лізе
Потап за словом до кишені не лізе / Фото: открытые источники

Більше місяця в Україні йде війна , яку розпочала Росія проти українського народу Кожен зараз веде боротьбу своєму фронті. Артисти – хто у ЗСУ та теробороні, а хто на інформаційному полі – наближають нашу перемогу. За правду про російське вторгнення, критику кривавого режиму та російських зірок, які його підтримують, на наших зірок сиплеться критика, але їм це ні по чому. Серед них Олексій Потапенко.

Український репер та продюсер вступався за Макса Барських, нещадно критикував Ольгу Бузову, відповідав на пропаганду Сергію Безрукову. Нещодавно він на сторінці в інстаграмі повідомив, що йому вкотре загрожують. Як завжди, Потап за словом у кишеню не ліз і відповів шантажистам.

Реклама

Дорогі Шантажисти! У мене Вам є кілька пропозицій! Не зрозумійте хибно, але! Якщо ви шантажуєте мене і загрожуєте, спробуйте робити це не з російських номерів телефонів, друге, якщо не вдається відправити з українського, то хоча б пишіть українською. Якщо не виходить ні те, не інше, то прошу вас використати правильний прапор та символіку, у вашому випадку підійде російський прапор та фашистка свастика. І четверте, найголовніше, вибачте, але Вам доведеться зачекати. По-перше, я дуже зайнятий, як і всі мої друзі-націоналісти, а таких більше 40 мільйонів, тим, що ми боремося з вашими окупантами-фашистами, а по-друге, вас дуже багато, не могли б ви самоорганізуватися і стати в чергу. Щиро дякую за розуміння! СЛАВА УКРАЇНІ!

Ми впевнені, що невдовзі кожен, хто підтримує кривавий режим Путіна, відповість за свої слова та дії. Ми продовжуємо захоплюватися нашими захисниками та вірити у швидку перемогу!

Також зараз обговорюють, як син Тіни Кароль у Польщі допомагає біженцям.

Реклама

Нагадуємо, вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Зірки-донатери
Фінансово допомогли Україні
1
Міла Куніс та Ештон Кутчер Міла Куніс та Ештон Кутчер
$35 млн
2
Девід та Вікторія Бекхем Девід та Вікторія Бекхем
$1,3 млн
3
Джоан Роулінг Джоан Роулінг
$1,3 млн
4
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$1 млн
5
Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс
$1 млн
6
The Weeknd The Weeknd
$500 000
7
Oxxxymiron Oxxxymiron
$40 000
Слава Арестовича
Більше фото
Мовчать про війну
Зірки-рашисти
Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко
Ані Лорак
Ані Лорак
Анна Asti
Анна Asti
Анна Седокова
Анна Седокова
Таїсія Повалій
Таїсія Повалій
Наташа Корольова
Наташа Корольова
Йолка
Йолка
MARUV
MARUV
Яна Соломко
Яна Соломко
Софія Стужук
Софія Стужук
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Олександр Панайотов
Олександр Панайотов
1 /2
Залишили Росію
Російські зірки, які виїхали з РФ
1
Алла Пугачова та Максим Галкін Алла Пугачова та Максим Галкін
Израиль
2
Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова
Латвия
3
Рената Літвінова та Земфіра Рената Літвінова та Земфіра
Франция
4
Іван Ургант Іван Ургант
Израиль
5
Семен Слєпаков Семен Слєпаков
Испания
6
Ксенія Собчак Ксенія Собчак
Израиль
7
Андрій Макаревич Андрій Макаревич
Израиль
8
FACE FACE
Неизвестно
Ваші краши
ТОП-3 нових секс-символи України
1
Валерій Маркус Валерій Маркус
2
Артем Дехтяренко Артем Дехтяренко
3
Олександр Скичко Олександр Скичко

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти