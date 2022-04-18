Вікторія Маремуха стане мамою вперше (фото)

Українська блогерка та телеведуча поділилася радісною новиною у Instagram

Вікторія Маремуха вагітна / Фото: instagram.com/vicky_mare

У цей складний час є час і для хороших новин. Вікторія Маремуха повідомила в Instagram, що вони з її чоловіком французьким бізнесменом Луї чекають на дитину.

Зроблено в Україні з любов'ю. Made in Ukraine with love, – написала блогер, додавши кілька фото

/ Фото: instagram.com/vicky_mare

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/ Фото: instagram.com/vicky_mare

Пара разом понад 3 роки. У 2020 році Луї та Вікторія оголосили про розрив. Причиною стала зрада, яку Луї розповів сам наступного дня. Проте за рік вони відновили стосунки. У червні 2021-го пара одружилася, влаштувавши скромне весілля у колі близьких.

Нещодавно Вікторія зізналася, що вони з Луї живуть у гостьовому шлюбі , також дозволяють один одному мати сексуальні стосунки з іншими людьми і відкрито це обговорюють один з одним.

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