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Вікторія Маремуха стане мамою вперше (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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18 квітня, 18:01
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Українська блогерка та телеведуча поділилася радісною новиною у Instagram
Вікторія Маремуха вагітна
Вікторія Маремуха вагітна / Фото: instagram.com/vicky_mare

У цей складний час є час і для хороших новин. Вікторія Маремуха повідомила в Instagram, що вони з її чоловіком французьким бізнесменом Луї чекають на дитину.

Зроблено в Україні з любов'ю. Made in Ukraine with love, – написала блогер, додавши кілька фото

/ Фото: instagram.com/vicky_mare

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/ Фото: instagram.com/vicky_mare

Пара разом понад 3 роки. У 2020 році Луї та Вікторія оголосили про розрив. Причиною стала зрада, яку Луї розповів сам наступного дня. Проте за рік вони відновили стосунки. У червні 2021-го пара одружилася, влаштувавши скромне весілля у колі близьких.

Нещодавно Вікторія зізналася, що вони з Луї живуть у гостьовому шлюбі , також дозволяють один одному мати сексуальні стосунки з іншими людьми і відкрито це обговорюють один з одним.

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Нагадаємо, у березні цього року Маша Собко стала мамою на другий . У співачки та її дружина народився син.

Раніше хореограф та учасниця проекту Танці із зірками Яна Заєць стала мамою вдруге і розповіла про складні пологи під обстрілами

Еліна Пелешенко
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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