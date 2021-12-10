Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Зеленський 💡 Заборона пакетів 💸 Тисяча Зеленського 🎄 Новий рік 2022

Трек The Hardkiss

Наряд Трінчер

Курйоз із Сарою

Фотошоп Чехової

Шоу "Маска". Сезон 2

Схудлі зірки
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Білик згадала роман із Коляденком: "Про наші побачення знала вся поліція міста"

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
10 грудня, 16:53
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Зірка зізналася, чи ходить на побачення після недавнього розлучення, і натякнула на стосунки з колишнім коханим
Ірина Білик поділилася спогадами про стосунки з Коляденком
Ірина Білик поділилася спогадами про стосунки з Коляденком / Фото: Instagram, instagram.com/bilyk_iryna

Нещодавно Ірина Білик показала рідкісне фото із молодшим сином, а напередодні у прямому ефірі телеканалу "Україна" вона представила новий кліп на пісню "Мне нравится".

Романтична композиція одразу викликає питання – невже серце відомої блондинки знову зайняте?

Реклама

Мені не подобається, коли артисти після розлучення кажуть: "Ні з ким не бачусь, не зустрічаюсь – нікому не потрібна". Якщо ти нікому не потрібна, значить ти така жінка. Скажу відверто, мені часто пишуть цікаві СМС, типу: "Надішли фото зі зйомок", але, думаю, треба знати, кому слати, а кому ні. То придивлятимусь і все-таки заміж ще вийду – я вам обіцяю! – розповіла Ірина Білик у програмі "Ранок з Україною".

Ірину Білик та Діму Коляденко пов'язують непрості стосунки
Ірину Білик та Діму Коляденко пов'язують непрості стосунки / Фото: instagram.com/bilyk_iryna, kolyadenkodima_official

Крім того, зірка пригадала всіх колишніх чоловіків і розповіла про деякі найяскравіші побачення. А серед усіх виділила свого третього чоловіка – Діму Коляденка, який зробив їй пропозицію у туалеті.

Про наші побачення знала вся поліція міста – всі знали, де я живу і з ким зустрічаюсь. Але ці дні, години залишаються найкращими у моєму житті. Діма – найщиріший і найщедріший чоловік! Навіть зараз він дарує мені більше подарунків, ніж всі колишні разом, – зізналася Білик.

І незважаючи на те, що з моменту розриву стосунків із Коляденком минуло 15 років, артисти досі підтримують тісний зв'язок.

Реклама

Ми зустрічаємось щотижня. Ми найкращі друзі. Навіть в інтерв'ю Діма каже, що має лише дві найближчі людини – першу дружину і найулюбленішу, – сміючись, прокоментувала Білик в ефірі телеканалу "Україна".

Дивіться програму "Ранок з Україною" у будні, о 6:30, на телеканалі "Україна".

Раніше Діма Коляденко зізнався, чому він все ж таки не одружився з Іриною Білик.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
1/2
Прем'єра тижня
THE HARDKISS — Сестра
У кліпі знялася популярна акторка
⭐ Зіркові архіви ⭐
Впізнаєте Хайді Клум?
Must visit
Главные концерты декабря
Дозвілля для меломанів
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні?
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти