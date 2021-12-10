Білик згадала роман із Коляденком: "Про наші побачення знала вся поліція міста"

Зірка зізналася, чи ходить на побачення після недавнього розлучення, і натякнула на стосунки з колишнім коханим

Ірина Білик поділилася спогадами про стосунки з Коляденком / Фото: Instagram, instagram.com/bilyk_iryna

Нещодавно Ірина Білик показала рідкісне фото із молодшим сином, а напередодні у прямому ефірі телеканалу "Україна" вона представила новий кліп на пісню "Мне нравится".

Романтична композиція одразу викликає питання – невже серце відомої блондинки знову зайняте?

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Мені не подобається, коли артисти після розлучення кажуть: "Ні з ким не бачусь, не зустрічаюсь – нікому не потрібна". Якщо ти нікому не потрібна, значить ти така жінка. Скажу відверто, мені часто пишуть цікаві СМС, типу: "Надішли фото зі зйомок", але, думаю, треба знати, кому слати, а кому ні. То придивлятимусь і все-таки заміж ще вийду – я вам обіцяю! – розповіла Ірина Білик у програмі "Ранок з Україною".

Ірину Білик та Діму Коляденко пов'язують непрості стосунки / Фото: instagram.com/bilyk_iryna, kolyadenkodima_official

Крім того, зірка пригадала всіх колишніх чоловіків і розповіла про деякі найяскравіші побачення. А серед усіх виділила свого третього чоловіка – Діму Коляденка, який зробив їй пропозицію у туалеті.

Про наші побачення знала вся поліція міста – всі знали, де я живу і з ким зустрічаюсь. Але ці дні, години залишаються найкращими у моєму житті. Діма – найщиріший і найщедріший чоловік! Навіть зараз він дарує мені більше подарунків, ніж всі колишні разом, – зізналася Білик.

І незважаючи на те, що з моменту розриву стосунків із Коляденком минуло 15 років, артисти досі підтримують тісний зв'язок.

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Ми зустрічаємось щотижня. Ми найкращі друзі. Навіть в інтерв'ю Діма каже, що має лише дві найближчі людини – першу дружину і найулюбленішу, – сміючись, прокоментувала Білик в ефірі телеканалу "Україна".

Дивіться програму "Ранок з Україною" у будні, о 6:30, на телеканалі "Україна".

Раніше Діма Коляденко зізнався, чому він все ж таки не одружився з Іриною Білик.