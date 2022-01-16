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Надя Дорофєєва показала голого Дантеса на відпочинку у Мексиці: фото

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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16 січня, 11:46
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Зіркова кілька продовжує свої мексиканські канікули у Тулумі. Надя Дорофєєва вирішила поділитися пікантними знімками чоловіка з ліжка
Дорофєєва показала оголеного Дантеса
Дорофєєва показала оголеного Дантеса / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва, яка зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом відпочивала у компанії російських блогерів , показала сміливе фото чоловіка.

На знімку, яким виконавиця поділилася на своїй сторінці в Instagram, Дантес знято повністю голим.

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Те саме, "цікаве місце" Дорофєєва вирішила прикрити кумедним смайликом.

На щастя, з почуттям гумору у Володимира Дантеса все гаразд і він навіть ріпостнув історію дружини собі на сторінку.

Варто втратити пильність і смайлик на дупі, – жартівливо прокоментував історію дружини Дантес.

Скріншот – instagram.com/vladimirdantes/

Музиканти часто постять на своїх сторінках у соціальних мережах забавні фотографії один одного, не соромляться розповідати про свої курйози і сміятися друг над одним.

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Багато хто може позаздрити тому, як вдало зіркове подружжя жартує друг над одним на очах у тисячі шанувальників.

Історія кохання пари розпочалася ще у 2011 році, коли обидва виконавці розпочинали свою музичну кар'єру. В одному з інтерв'ю Дантес зізнався, що робив Дорофєєву пропозицію три рази .

Зараз кілька відпочиває у Тулумі, як і продюсер Наді Потап із Настею Каменських. Про те, скільки може коштувати розкішний відпочинок українських зірок ми підрахували у нашому матеріалі.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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