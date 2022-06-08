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Катя Осадча збентежила підписників запитанням про Годинник Судного дня

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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8 червня, 15:39
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Українська телеведуча вирішила поділитися з фолловерами цікавими та водночас моторошними фактами про проєкт "Годинник Судного дня"
Катя Осадча розповіла про Годинник Судного дня
Катя Осадча розповіла про Годинник Судного дня / Фото: Getty Images, instagram.com/kosadcha

В своєму Instagram-профілі Катя Осадча, яка раніше поділилася селфі, зробленим 24 лютого, детально пояснила, що таке "Годинник Судного дня" і чому зараз весь світ у небезпеці – зокрема через війну, яку РФ розв'язала в Україні.

Спочатку Осадча поцікавилася у передплатників, чи знають вони про те, що таке "Годинник Судного дня". Виявилося, що більшість тих, хто проголосував, не знайомі з цим проектом.

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Скріншот: Instagram

Після цього Катерина коротко пояснила, що це таке.

Годинник Судного дня – це шкала виміру ймовірності ядерної загрози. І зараз вона максимальна за всю історію ядерної зброї, – пише Катя.

"Годинник Судного дня" – це проєкт журналу університету Чикаго "Бюлетень вчених-атомників", започаткований 1947 року творцями першої американської атомної бомби.

Годинник вимірює хвилини до півночі. І чим менше хвилин, тим більша загроза. Щороку вчені встановлюють нове значення залежно від ситуації у світі, – пояснює телеведуча.

Скріншот: Instagram

У різні роки годинник показував різну кількість хвилин до півночі. Світ уже переживав гострі кризові періоди – наприклад, 1953 року, коли СРСР та США з різницею у дев'ять місяців випробували свої термоядерні бомби – тоді на годиннику було 23:58.

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На даний момент до півночі, на думку вчених-творців проєкту "Годинник Судного дня", залишається всього 100 секунд...

Скріншот: Instagram

Раніше ми писали, що Юрій Горбунов розповів, чому вони з Катею Осадчою поки що не можуть усиновити дитину-сироту.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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