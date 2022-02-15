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Буде суд? Камалія відповіла на звинувачення стиліста, якій співачка нібито не заплатила за роботу

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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15 лютого, 13:28
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Стиліст Софія Невідома стверджує, що кілька місяців не може отримати від Камалії плати за свою роботу
Камалія відповіла на звинувачення стиліста, яку нібито "кинула на гроші"
Камалія відповіла на звинувачення стиліста, яку нібито "кинула на гроші" / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Днями стиліст Софія Невідома поскаржилася, що Камалія не виплачує їй гонорар за роботу. Дівчина опублікувала листування з командою зірки, наголосивши, що за роботу їй винні 500 доларів, а виплатили лише 100, обіцявши потім доплатити.

Мама співачки Камалії у коментарі "Сьогодні" заявила, що це Софія кинула співачку, адже вона не встигла вчасно пошити костюм для зйомок кліпу.

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Згодом артистка опублікувала в Instagram пост зі своїм коментарем щодо ситуації. Камалія теж стверджує, що Софія не виконала своєї роботи, чим підставила не лише співачку, а й інших членів команди, яка працювала над кліпом.

Вона мала прийти з образами напередодні кліпу, але не прийшла. Всі образи ми затверджували не на примірці, а на фото в телефоні. Із трьох необхідних образів вона встигла зробити лише один. У день зйомок стиліст Софія запізнилася. Через це початок зйомок затягнувся, і продакшну довелося доплачувати за оренду студії та персонал, – розповіла фоловерам Камалія.

Виконавиця не вважає, що винна щось Софії та готова розбиратися в суді.

Якщо Софія щиро вважає, що я їй щось винна, то вона може сміливо подати проти мене позов. Якщо суд вирішить, що вона має рацію, то я заплачу. Поки що я дотримуюся своєї позиції: все, що я мала сплатити продакшену по бюджету, я сплатила. У продакшена до мене питань не повинно бути, – додала Камалія.

У пост Камалія додала скріншоти листування з Софією.

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Раніше повідомлялося, що Регіна Тодоренко не заплатила письменниці, яка працювала над її дитячою книгою.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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