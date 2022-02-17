Вони знайомі давно: інсайдер розкрив подробиці роману Мендель та Кухти

Про стосунки журналістки та політика розповів інсайдер із близького політичного кола пари в ексклюзивному коментарі для сайту "Сегодня"

Інсайдер розкрив подробиці роману Мендель та Кухти / Фото: instagram.com/iuliia_mendel

Юлія Мендель та Павло Кухта офіційно заявили про свій роман буквально днями. Проте, це вже викликало величезний резонанс серед публіки.

Нам вдалося поспілкуватися з одним із наближених до пари джерел, яке розповіло нам подробиці відносин Юлії та Павла.

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Як виявилося, колишня прес-секретар та політик познайомилися ще у 2017 році, коли перетиналися на спільних заходах. Тоді Юлія працювала у "Світовому банку" та New York Times, а Павло Кухта обіймав посаду радника Прем'єра у стратегічній групі радників із підтримки реформ.

Вони знайомі давно. Коли Юлія була речником президента в 2019 році, Павло став першим заступником міністра економіки. Через це вони багато спілкувалися по роботі, але оскільки Павло був одруженим, а Юлія – у відносинах, спілкування було скоріше дружнім, – розповів інсайдер.

Павло на презентації книги Юлії

Ситуація, за словами джерела, змінилася минулого року. Влітку між Юлією та Павлом стали зароджуватися романтичні почуття. Наприкінці минулого літа стало зрозуміло, що між Мендель і Кухтою не просто дружба.

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Тоді Павло прилетів до Юлиї на день народження, вона була за кордоном. Тоді ж стало відомо, що він розлучається зі своєю дружиною. Там уже все було зрозуміло, – поділився інсайдер.

За словами близького оточення, пара довго не тягла і майже одразу вони почали жити разом. Проте закохані старанно приховували свій роман від публіки та не хотіли афішувати початок стосунків.

Мендель та Кухта довго приховували стосунки

Раніше ми писали, що Анастасію Волочкову запідозрили у романі з одруженим мільйонером .