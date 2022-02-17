Вони знайомі давно: інсайдер розкрив подробиці роману Мендель та Кухти

Юлія Мендель та Павло Кухта офіційно заявили про свій роман буквально днями. Проте, це вже викликало величезний резонанс серед публіки.
Нам вдалося поспілкуватися з одним із наближених до пари джерел, яке розповіло нам подробиці відносин Юлії та Павла.
Як виявилося, колишня прес-секретар та політик познайомилися ще у 2017 році, коли перетиналися на спільних заходах. Тоді Юлія працювала у "Світовому банку" та New York Times, а Павло Кухта обіймав посаду радника Прем'єра у стратегічній групі радників із підтримки реформ.
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Вони знайомі давно. Коли Юлія була речником президента в 2019 році, Павло став першим заступником міністра економіки. Через це вони багато спілкувалися по роботі, але оскільки Павло був одруженим, а Юлія – у відносинах, спілкування було скоріше дружнім, – розповів інсайдер.
Ситуація, за словами джерела, змінилася минулого року. Влітку між Юлією та Павлом стали зароджуватися романтичні почуття. Наприкінці минулого літа стало зрозуміло, що між Мендель і Кухтою не просто дружба.
Тоді Павло прилетів до Юлиї на день народження, вона була за кордоном. Тоді ж стало відомо, що він розлучається зі своєю дружиною. Там уже все було зрозуміло, – поділився інсайдер.
За словами близького оточення, пара довго не тягла і майже одразу вони почали жити разом. Проте закохані старанно приховували свій роман від публіки та не хотіли афішувати початок стосунків.
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