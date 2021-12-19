Що відомо про фінал Дитячого Євробачення: де дивитись і як голосувати

Сьогодні ввечері відбудеться фінал пісенного конкурсу "Дитяче Євробачення-2021", де Україну представлятиме 14-річна Олена Усенко

Де дивитися Дитяче Євробачення та хто представляє Україну / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Переможця конкурсу оберуть 19 грудня у Парижі, де пройде фінальний концерт за участю представників 19 країн. Нагадаємо, що Олена Усенко з міста Біла Церква стала переможницею українського Нацвідбору.

Як вокалістка готувалася до конкурсу, ми розповідали тут.

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Де дивитись фінал "Дитячого Євробачення-2021"

Транслюватиме фінал конкурсу телеканал UA: КУЛЬТУРА. Подивитися "Дитяче Євробачення" також можна буде на Facebook-сторінці Суспільне Євробачення та на офіційному сайті конкурсу. Початок о 17:00.

Як голосувати

Цього року українці матимуть змогу проголосувати за представницю своєї країни. Онлайн-голосування пройде у два етапи на сайтах jesc.tv та vote.junioreurovision.tv.

Українці зможуть проголосувати за Олену Усенко у фіналі "Дитячого Євробачення" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

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Перше вікно для голосування, яке розпочалося ще у п'ятницю, 17 грудня, закриють сьогодні, о 16:59, перед початком прямої трансляції шоу. Друге вікно для голосування відкриється після останнього виступу 19 грудня і триватиме близько 15-30 хвилин.

Як пройде фінал

Окрім учасників на сцені конкурсу виступатимуть переможниця "Дитячого Євробачення-2020" Валентина Тронель, учасниця "Євробачення-2020" Барбара Праві. Ведучими цього року стали журналіст і ведущий Олів'є Мінн, телеведуча і модель Елоді Госсен та учасниця "Дитячого Євробачення-2019" Карла.

Слоганом конкурсу у 2021 році обрали гасло "Imagine" (Уявити), що є відсилкою до пісні переможниці минулого року – J'imagine.

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Пісня представниці України

Олена Усенко підготувала для "Дитячого Євробачення" пісню "Важіль", слова та музику до якої написала сама.

Олена Усенко – Важіль

2018 року Олена брала участь у п'ятому сезоні шоу "Голос. Діти", але не пройшла відбір. Вона також виступала на "Чорноморських Іграх" у 2018 та 2019 роках.

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