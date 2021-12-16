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Учасниця Дитячого Євробачення Олена Усенко – про невдачу на сцені, заздрість знайомих та віру у свій успіх

Ексклюзив
Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні
16 грудня, 07:00
В закладинки
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Олена Усенко готується представити Україну на "Дитячому Євробаченні" у Парижі. Це її давня мрія, до втілення якої вона готувалася довго та наполегливо
Олена Усенко готується до виступу на "Дитячому Євробаченні"
Олена Усенко готується до виступу на "Дитячому Євробаченні" / Фото: instagram.com/ellen_usenko

Увага до Олени з кожним вдень дедалі більше підвищується, адже незабаром вона полетить на міжнародний вокальний конкурс до Франції. "Сьогодні" розпитали її про подробиці підготовки до довгоочікуваного виступу, навчання у школі та взаємини з хейтерами.

Перший невдалий вихід на сцену

Юна виконавиця розпочала займатися вокалом ще у дитинстві. Тоді вона вперше взяла мікрофон і заспівала перед глядачами, але добре виступити Лені не вдалося. Від хвилювання вона забула слова і потім ще довго не могла подолати страх перед публікою.

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Після цього я сказала своїй мамі, що більше ніколи в житті не співатиму адже сильно злякалася. Після цього у мене з'явився дуже великий страх сцени. Наразі я вже його поборола, – ділиться Усенко в інтерв'ю "Сегодня".

Олена Усенко змалку виступає на сцені
Олена Усенко змалку виступає на сцені / Фото: instagram.com/ellen_usenko

На той час семирічній Олені це здавалося кінцем творчої діяльності. Якщо одного разу не вийшло, то не судилося і треба забути про виступи. Тоді віру в успіх їй вселила викладачка з вокалу.

Моя мати знайшла правильного педагога – Катю Комар. Я поїхала до неї на проби, на яких дуже хвилювалася, але потім все ж таки почала з нею займатися. Нині завдяки Каті я така, яка я є, – додала артистка-початківець.

Педагог з вокалу завжди підтримує Олену
Педагог з вокалу завжди підтримує Олену / Фото: instagram.com/kateryna_komar/

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Довгоочікувана перемога у Нацвідборі

Минулого року Олена посіла друге місце у Нацвідборі на "Дитяче Євробачення", а зараз уже перемогла. Принаймні, не опустити руки після поразки їй допомогла власна віра у успіх та захопленість ідеєю представляти Україну на світовому конкурсі. Каже, що після програшу думок: "А навіщо мені це треба?" – у неї не було зовсім.

Олександр Балабанов (переможець торішнього Нацвідбору – ред.) – мій друг. Він дав мені великий стимул. Я зрозуміла, що це реально важливо для мене, що хочу на Євробачення. Тому весь рік наполегливо готувалася, багато працювала, писала пісні, робила все для того, щоб цього разу я представляла Україну. Я думаю про невдачу як про мотивацію для нових звершень, – розповіла Олена.

За екраном разом із Оленою оголошення результатів чекала ціла команда підтримки. Першим її привітала найближча людина:

Моя мама, яка сиділа в іншій кімнаті. Коли трансляція закінчилася, вона підійшла до мене. Ми просто обійнялися і зрозуміли, що так, змогли. До речі, я була тоді не вдома, а в гостях у моїх друзів. Вони мене також привітали. Дуже вдячна їм.

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Під час участі у Нацвідборі Олену підтримували рідні та друзі
Під час участі у Нацвідборі Олену підтримували рідні та друзі / Фото: instagram.com/ellen_usenko

На Нацвідборі журі відзначили глибокий сенс композиції Олени. Виявилося, що саме вона є автором своєї переможної пісні. На її написання учасниці "Дитячого Євробачення" знадобилося два місяці. Натхнення вона знайшла у тому, що її оточує.

Життя надихнуло мене, мої дитячі мрії, ситуація у світі, пов'язана з пандемією, з війнами. Найголовнішим натхненням для мене став час, тому що я зрозуміла, що він біжить дуже швидко і треба жити на повну силу.

Також глядачам дуже сподобалося вбрання Олени. Вона бере безпосередню участь у створенні своїх образів, але також прислухається до думки модельєрів:

Мені допомагає стиліст, але ми дуже злагоджено працюємо і все вирішуємо разом. Ми зробили пісню, подали заявку, після чого я пройшла у фінал. А потім, разом зі стилістами, почали думати, – каже дівчина.

Вбрання для виступу Олена створювала разом із дизайнерами
Вбрання для виступу Олена створювала разом із дизайнерами / Фото: instagram.com/ellen_usenko

Хвилювання перед глядачами

Оскільки Олена тільки починає свою кар'єру, ми запитали – чи є для неї стресом вихід на сцену? Виявилося, що перенапруження перед виступами вона не відчуває – лише легке хвилювання.

Переживання має бути – воно в мене є. Але це таке почуття приємне, начебто чогось чекаєш хорошого. Якщо людина перед виходом на сцену не переживає зовсім, то, напевно, вона вже перегоріла. Я вірю в те, що всесвіт чує наші посилання Коли ми перед сценою говоримо, налаштовуємо себе, що все буде добре, то так і трапляється, – пояснює Усенко.

Юна виконавиця не відчуває великого страху перед виходом на сцену
Юна виконавиця не відчуває великого страху перед виходом на сцену

Підготовка до виступу у Франції

Наразі всі сили Олени та її команди йдуть на опрацювання номера, з яким вона незабаром представить Україну на "Дитячому Євробаченні".

Ми працюємо над образом та постановкою виступу. Вірю у те, що всім дуже сподобається. Мені не дуже складно, адже я звикла до такого активного графіка і розуміла, на що йшла. Я цього хотіла і тепер хочу. Підготовка завжди є, наприклад, наразі я даю вам інтерв'ю – це також частина підготовки. У мене дуже багато занять з вокалу, – ділиться Олена.

Також учасниця пісенного конкурсу нині опановує безліч музичних інструментів: гітару, синтезатор, барабани.

Олена вчиться грати на акустичній та електрогітарі
Олена вчиться грати на акустичній та електрогітарі / Фото: instagram.com/ellen_usenko

Зміна школи та заздрість знайомих

Олена Усенка за один рік проходить два класи – восьмий та дев'ятий. Через активну творчу діяльність їй довелося змінити звичайну школу на дистанційну.

Там майже немає контакту з учителями. Зважаючи на те, як ми спілкуємося, я вірю, що вони розуміють ситуацію. Я вчуся так із шостого класу, бо тоді дуже поглиблено почала займатися вокалом. Важко було б поєднувати це з уроками, – пояснює Олена.

Олена з усмішкою реагує на хейтерів
Олена з усмішкою реагує на хейтерів / Фото: instagram.com/ellen_usenko

Будь-яка перемога завжди супроводжується заздрістю. Успіх Олени не став винятком, вона також випробувала на собі хейт. Образливі повідомлення юна артистка отримувала не лише від незнайомих користувачів Мережі, а й від тих, з ким раніше спілкувалася.

Із цим боротися просто нереально, я вже змирилася. Мої знайомі виявляли це до мене, та й взагалі інші люди теж. Просто їм важко сприймати думку, що хтось зміг, а вони – ні. Але я вважаю, треба думати навпаки: "А я теж зможу!". Я відповідаю хейтерам. У житті вони майже ніколи не можуть підійти до мене і висловитись, а роблять це лише через якісь фейкові сторінки в Мережі, – каже учасниця "Дитячого Євробачення".

Під час Дитячого Євробачення Україна, як і інші країни, має право голосувати за свою учасницю. Віддати свій голос потрібно у вказаний час під час прямого ефіру конкурсу.

Дитячий пісенний конкурс "Євробачення-2021" розпочнеться увечері 19 грудня у Парижі, дивитися його онлайн можна буде на телеканалі UA: КУЛЬТУРА з 17:00.

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Марина Григоренко
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