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"Щоб ти, с*ка, знав!" Євген Синельников розповів, як заздрісні рашисти розграбували його дім під Києвом

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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28 квітня, 17:19
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Режисер тревел-шоу "Орел і Решка" каже, що окупанти винесли та потрощили все у його домі у Бучі
Євген Синельников каже, що батьківській дім у Гостомелі постраждав ще більше
Євген Синельников каже, що батьківській дім у Гостомелі постраждав ще більше / Фото: Скріншот з YouTube

Євген Синельников два тижні жив в окупованій Бучі. На щастя, 9 березня він зміг виїхати з сім'єю на захід України. Щойно Київщину звільнили від окупантів, режисер вирішив повернутися додому. Він власними очима побачив, що путінська солдати зробили з його нерухомістю.

40-річний режисер був шокований тим, у якому стані його будинок. Адже коли Євген евакуювався – оселя була майже ціла. Але російські нелюди вкрали всі його речі, а те, що не змогли винести – потрощили.

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Телеведучий додав, що загарбники намагалися зняти телевізор, але не змогли, тож зіпсували його. Також обстріляли музичні колонки, які не планували брати.

Режисер припускає, що окупанти так підло і по-звірячому чинили через заздрощі та образи.

Якщо ти його не забираєш, то навіщо воно тобі? Навіщо ти це псуєш? Сліди від берців на ліжках, шафи вивернуті, дверцята зламані. Типу: "Щоб ти, с*ка, знав! Чого ти так добре живеш?"... Таке враження, що у них образа, що ми добре жили, у нас були гарні вулиці, будинки, все було прибрано. Дуже сумне відчуття, коли ти бачиш, на що перетворився твій будинок. Я навіть не знаю, як туди повертатися... У мене білизни немає, зубних щіток, бритви. Немає дрібних дешевих речей. Навіщо вони вам потрібні? Це так дріб'язково, – поділився Євген у програмі "Зе Інтерв'юер".

Синельников зізнається, що йому, на відміну від батьків, пощастило. Адже в його домі хоч стіни вціліли, а від батьківського двоповерхового будиночка в Гостомелі майже нічого не залишилося.

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Дім батьків Євгена після приходу "орків"
Дім батьків Євгена після приходу "орків" / Фото: synelnykov_yevgen

У мене дах пошкоджений, немає вікон, розмародерено все, але є стіни. А ось у батьків згоріло все, навіть плитка, яка була на стіні. Немає кам'яного столу. Я досі не розумію, як це. Може, фосфор, тому що таких значних руйнувань немає, стіни начебто є, але вигоріло все, – поділився Євген.

Також Синеньников додав, що він дуже змінився за час війни. Режисер каже – перестав відкладати все на потім, бо розуміє, що завтра може й не настати.

Зараз Євген живе в селі та закуповується на ринку. Він наголошує, що не в грошах щастя.

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Нещодавно Ірина Білик розповідала, що майже місяць у її будинку під Києвом мешкали російські окупанти.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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