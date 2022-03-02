Рома Жолудь підтримав Путіна та назвав фейком докази воєнних злочинів агресора в Україні

Зірок і тих, хто хоче ними бути, але виявляє антиукраїнську позицію, треба знати в обличчя

Рома Жолудь підтримує вторгнення в Україну / Фото: Інстаграм Роми Жолудя

Колись популярний блогер Рома Жолудь, схоже, вирішив хайпанути і прислужитися владі. На своїй сторінці в інстаграм він відкрито підтримав вторгнення Путіна до України. Він також називає фейками доказ воєнних злочинів російського агресора.

скріншот з інстаграм Роми Жолудя

Також Жолудь заперечує правду, говорячи, що не росіяни бомбять наші міста.

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Але ти, Ромо, маєш знати, що українці цього не забудуть.

Також серед підтримуючих Путіна – актор Антон Шагін , співак Микола Басков , телеведуча Тіна Канделакі, колишній чоловік Бородіної Курбан Омаров .