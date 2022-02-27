Ще один "провідник миру" Курбан Омаров схвалює дії Путіна в Україні

Російські зірки всюди показують свою справжню сутність. Крім Миколи Баскова, Дмитра Пєвцова, Тіни Канделакі та деяких інших, підтримав війну Путіна в Україні Курбан Омаров, колишній чоловік Ксенії Бородіної.
На своїй сторінці в інстаграм він опублікував те ж саме послання, що й Басков, сказавши, що вони лише закінчують війни, а не починають.
Доросла людина продовжує вірити в це безумство, захаращуючи цим простір у Мережі. Так, Курбане, українці цього ніколи не забудуть!
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На щастя, адекватних людей у світі більше. Так, західні знаменитості засуджують вторгнення Путіна і підтримали в цей непростий час Україну.
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