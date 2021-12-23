Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
👩 "Воєннік" для жінок 🍾 Підсумки року 2021 🚷 Справа Порошенка 🚀 Ультиматум Росії НАТО

Людина-павук. Огляд

Ігри талантів

Топ-серіал

Каменських і Ревва

Шоу "Маска". Сезон 2

Копія Ріанни
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Дантес помстився Віці за Славу (відео)

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
23 грудня, 10:18
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Конфлікт колишніх солісток гурту "НЕАНГЕЛИ" зачепив увесь шоу-бізнес. Колеги по сцені не можуть залишитися осторонь і висловлюють свою думку щодо сварки Вікі та Слави
Володимир Дантес розрізав торт зі Сміюхою
Володимир Дантес розрізав торт зі Сміюхою / Фото: instagram.com/vladimirdantes, instagram.com/vikanablack

Співак Володимир Дантес вирішив поіронізувати щодо скандального інциденту, коли Віка Сміяюха розрізала торт із фотографією Слави Камінської .

На своїй сторінці у Instagram виконавець поділився відео, на якому він теж розрізав торт, але цього разу з фото ругою солістки "НЕАНГЕЛІВ" – Вікторії.

Реклама

Я дуже люблю гумор і кон – зовсім різний, але це, як мінімум, не смішно. Це пішло. Ножем Віка розрізала не мене, вона розрізає кохання та повагу всіх своїх та моїх шанувальників, – написав під відео Дантес.

Співак зазначив, що для нього, як і для багатьох шанувальників дуету, "НЕАНГЕЛИ" були музичною епохою і від дівчат очікували на гарне завершення цієї історії.

На думку артиста, Віка своїм вчинком показала рівень поваги та подяки всій команді, яка працювала над створенням музичного проекту.

Реклама

Саме так Віка вирішила в черговий раз, але вже символічно висловити свою подяку групі, з якою вона пропрацювала так багато років і це її "дякую" команді, яка так багато для неї зробила, – резюмував Дантес.

На такий стеб від артиста відповіли його колеги, серед яких і сама Слава Камінська.

Скрішнот – instagram.com/vladimirdantes

Вова! Ти граєш краще! Станіславському стало трохи легше, – написала Камінська.

А ось Сміюха на відео відео поки ніяк не відреагувала.

Як ми вже писали раніше, конфлікт між екс-солістками "НЕАНГЕЛОВ" переріс у справжній скандал. Камінська навіть відмовилася від корпоративів дуету .

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Рейтинг
Найкращі актори за версією The New York Times
1
Бенедикт Камбербетч Бенедикт Камбербетч
2
Крістен Стюарт Крістен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакін Фенікс Хоакін Фенікс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Хто ще увійшов до TOP-13
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
1/2
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Прем'єра тижня
THE HARDKISS — Сестра
У кліпі знялася популярна акторка
Новорічний mood ​​​
А ви скучили за олів'є? Наталія Орейро — ТАК!
Must visit
Головні концерти грудня
Дозвілля для меломанів
Цитата дня

Мені дуже дивно за цим спостерігати і тут питання – хто ж головний корупціонер?

Юрій Нікітін український музичний продюсер
Скандал набирає обертів
Home alone
Будинок Кевіна можна орендувати
Скільки коштує житло Маккалістерів
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти