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Дантес отримав струс мозку після "сатанинського" дня народження Муїньо

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
8 грудня, 20:56
В закладинки
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Вова та його дружина вчора були на дні народженні режисерки Таню Муїньо в Одесі. Однак тусовка пройшла не без наслідків
Володимир Дантес отримав струс мозку після дня народження Таню Муіньо.
Володимир Дантес отримав струс мозку після дня народження Таню Муіньо. / Фото: instagram.com/vladimirdantes, Скріншот з YouTube

7 грудня Таню Муїньо, кліп якої номінований на "Греммі-2022", відзначала 32-річчя в колі зіркових друзів. Серед гостей були Надя Дорофєєва та Володимир Дантес, для якого наступний ранок після гуляння виявився по-справжньому важким.

Ще вчора Дантес облив фанів шампанським на першому сольному концерті, а сьогодні в нього струс мозку. Ось так "вечірка вдалась".

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У Instagram подружжя детально розповіло про шлях від тематичної вечірки до струсу мозку Вови. До речі, режисерка підірбала для свята "сатанинську" тематику з екстравагантним дрес-кодом.

Володимир Дантес та Надя Дорофєєва на дні народження Муіньо.
Володимир Дантес та Надя Дорофєєва на дні народження Муіньо. / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Тож вранці після гучної тусовки артист, йшовши до туалету, просто таки послизнувся у ванній і сильно вдарився головою.

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О 8:30 мене будить сильний гуркіт, я схоплююся — Вови поряд немає. Забігаю в туалет і бачу його, що лежить непритомний на кахлі. Я кинулася його приводити до тями, але він лише тихенько стогнав, – поділилась Надя.

Співачка розповіла, що поливала чоловіка водою, била по щоках, намагалася підняти і в якусь мить" він просто завмер і перестав видавати звуки".

Треба було терміново викликати швидку, а я впала в ступор. У голові було 911 і 937 99 92 — загалом усе, що завгодно, крім 103. І як тільки я згадала, і почала дзвонити — Вова встав і просто пройшов повз мене і ліг у ліжко, — додала артистка.

Сам ж потерпілий каже, що розплющивши очі побачив, як плаче Надя, він весь мокрий, і якась величезна шишка на потилиці.

Згодом у лікарні подружжю сказали, що у Вови струс мозку середньої тяжкості.

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Фоловери оцінили пригодницьку історія парочки та зазначили, що цей день вони запам'ятають на все життя:

  • Ох і справи. Тримайтеся, лікуйтеся і, головне, не змивати очі.
  • Звучить як фанфік.
  • Ось як треба жити та відзначати день народження. Схоже, що у мене життя нудне.
  • Головне, що цей день залишиться у вас в пам'яті.
  • Одночасно радісно і чомусь сумно.
Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Зазначимо, що імениниця та всі гості підготували тематичні образи для свята. Все було у червоному кольорі, з яскравими мейком та дивовижним стилем.

У Дантеса були шкіряні штани, жилетка з розрізом у формі серця та яскравий рожевий мейк очей. А його дружина похвалилася незвичайним головним убором – рогами Малефісенти та сексуальною сукнею.

Вечірка пройшла у "пекельній" тематиці.
Вечірка пройшла у "пекельній" тематиці. / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

До речі Дорофєєва також розповіла, що у Вови від танців лопнули штани, причому так, що "права штанина від ширинки вирішила відокремитися". Схоже, що день народження Муїньо відзначили на славу.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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