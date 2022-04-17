Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Маріуполя ⚔ Битва за Донбас 💪 СБУ впіймала Медведчука 🌱 Великдень-2022
Поиск на segodnya.ua

Леся і корабель

Дантес - ворог РФ

Концерт ONUKA

Кері і песик

Поцілунки Лопес

Звернення Рішара
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Гроші не пахнуть: Повалій, що промовчала про війну, вийшла на сцену Кремля з рашистом Михайловим

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
17 квітня, 17:48
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Поки російські окупанти вбивають українців, Таїсія Повалій бере участь у концертах Кремля
Таїсія Повалій під час війни в Україні з'явилася на сцені Кремля
Таїсія Повалій під час війни в Україні з'явилася на сцені Кремля / Фото: Инстаграм

Таїсія Повалій після вторгнення Росії не зробила жодних заяв. Співачка зникла із соцмереж та про її місцезнаходження не було відомо. Тепер же всі запитання пропали. Повалій учора стала гостею премії "Шансон року 2022", що відбулася у Кремлі. Співачка вийшла на сцену зі Стасом Михайловим, який заперечує війну в Україні і розповідає про братні народи.

Скріншот: Instagram

У той час, як в Україні вмирають тисячі мирних жителів від рук рашистів, Повалій на сцені Кремля вирішила презентувати дует із Михайловим. Про війну у рідній країні співачка нічого не сказала.

Реклама

У концерті також брав участь ще один близький друг Повалій, який відомий своїми скандальними висловлюваннями про Україну, – Микола Басков. До слова, у себе в соцмережах співачка нічого не опублікувала.

Нагадаємо, раніше у Верховній Раді запропонували позбавити звань Ані Лорак, Миколи Баскова. Таїсію Повалій, Пилипа Кіркорова, Ігоря Крутого.

Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Помешкання зірок
Зірки, чиї будинки повністю або частково зруйновані окупантами
1
Євген Синельников Євген Синельников
2
Валерій Харчишин Валерій Харчишин
3
Ігор Кондратюк Ігор Кондратюк
4
Вікторія Сміюха Вікторія Сміюха
5
Ілона Гвоздьова Ілона Гвоздьова
6
Юрій Фальоса Юрій Фальоса
Українки в Голівуді
Зарубіжні актриси українського походження
Віра Фарміга
Віра Фарміга
Кетрін Вінник
Кетрін Вінник
Іванна Сахно
Іванна Сахно
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Міла Куніс
Міла Куніс
1 /2
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

Цитата на segodnya.ua
Злата Огнєвіч Співачка
Зізнання Злати

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти