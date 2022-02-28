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Дмитро Комаров закликає росіян відкрити очі: "Подумайте, у вас, мабуть, у Росії щось не так"

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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28 лютого, 22:12
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Відомий український телеведучий Дмитро Комаров записав відео, в якому звернувся до росіян, щоб розплющити очі на правду
Дмитро Комаров записав емоційне відео
Дмитро Комаров записав емоційне відео / Фото: instagram.com/komarovmir

Українські зірки продовжують висловлюватися про нашу нову реальність: Росія напала на Україну й продовжує годувати казками та пропагандою людей з ТБ. Відкрити очі на те, що відбувається, тепер взявся популярний телеведучий Дмитро Комаров.

Ведучий програми "Світ навиворіт" записав звернення на своїй сторінці в інстаграм і звернувся до росіян:

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Здрастуйте, не добрий день. П'ятий день війни Росії з Україною, Росія напала на Україну і те, у що багато хто відмовлявся вірити, таки сталося. П'ятий день ми не можемо побачити своїх рідних регулярно. Ми змушені ховати жінок, дітей, батьків, чути повітряну тривогу, нескінченно тікати у підвали, – у вас це все називають фейком на ваших телеканалах і в російських ЗМІ. Бомблять мирні райони – у вас це називають фейком. Є незаперечні докази – у вас це називають фейком. Ох, ворогові не забажаєш відчути те, що відчуває кожен українець та кожна сім'я.

Телеведучий закликав росіян увімкнути мозок і замислитися, що ж у РФ зараз не так, якщо весь світ про це говорить.

Я зараз звертаюся до російської частини передплатників, сподіваючись достукатися до тих, хто ще й досі чомусь вірить, що весь світ збожеволів і тільки Росія в адекваті. Подумайте, мабуть, у вас щось не так.

Відео звернення Дмитра Комарова дивіться далі.

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Тим часом співачка та актриса Леді Гага підтримала Україну.

Михайло Заливако показав, на що перетворився Харків після жорсткого обстрілу окупантами.

Софія Ротару не стала мовчати про вторгнення Росії.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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