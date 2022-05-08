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Kalush Orchestra змусив публіку гучно аплодувати на відкритті Євробачення-2022

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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8 травня, 19:11
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Сьогодні у італійському Турині відбулася церемонія відкриття міжнародного пісенного конкурсу. Дивіться, як зустрілачи представників України на заході
Kalush Orchestra на церемонії відкриття "Євробачення-2022"
Kalush Orchestra на церемонії відкриття "Євробачення-2022" / Фото: eurovision.tv

Вже 10 та 12 травня пройдуть півфінали "Євробачення-2022", фінал — 14 травня. Український хіп-хоп гурт Kalush Orchestra вийде на сцену у першому півфіналі під номером 6.

8 травня представники 40 країн проходили урочистим коридором та давали короткі інтерв’ю ведучим конкурсу. Колектив Kalush Orchestra зʼявився перед публікою шостим.

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Представників України зустріли гучними оплесками та вигуками "Слава Україні!".

Kalush Orchestra
Kalush Orchestra / Фото: Getty Images

Для заходу музиканти обрали стриманий total black. Свої вбрання артисти прикрасили маленькими жовто-блакитними прапорцями. Також учасники гурту тримали в руках прапори України. Фронтмен гурту був у своєму знаменитому рожевому капелюсі.

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Представники України пройшлись урочистим коридором
Представники України пройшлись урочистим коридором / Фото: Getty Images

Ведуча поцікавилася в музикантів, наскільки колективу важливо міксувати сучасну музику із народною. На що Kalush Orchestra відповів, що обрали для себе такий стиль музики зважаючи на потужні надбання української культури.

Це концепція нашого гурту, яка була ще давно у нас. І саме зараз ми розуміємо, наскільки це актуально – підняти нашу стару культуру і об’єднати з новою. Саме тому це зараз настільки цікаво людям в цілому світі, – пояснив Олег Псюк.

Також звернули увагу на те, що церемонія відкриття "Євробачення-2022" відбувається у День матері і пісня Kalush Orchestra – Stefania також про маму.

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Ця пісня присвячувалася моїй мамі ще дуже давно… Але сьогодні День матері, тому рекомендую усім привітати своїх матерів та увімкнути їм нашу пісню, – додав соліст гурту.

Раніше ми писали, де можна подивитись "Євробачення-2022" в Україні та за кордоном.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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