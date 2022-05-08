Kalush Orchestra заставил публику громко аплодировать на открытии Евровидения-2022

Сегодня в итальянском Турине состоялась церемония открытия международного песенного конкурса. Смотрите, как встретили представителей Украины на мероприятии

Kalush Orchestra на церемонии открытия "Евровидения-2022" / Фото: eurovision.tv

Уже 10 и 12 мая пройдут полуфиналы "Евровидения-2022", финал – 14 мая. Украинская хип-хоп группа Kalush Orchestra выйдет на сцену в первом полуфинале под номером 6.

8 мая представители 40 стран проходили торжественным коридором и давали короткие интервью ведущим конкурса. Коллектив Kalush Orchestra предстал перед публикой шестым.

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Представителей Украины встретили громкими аплодисментами и криками "Слава Украине!".

Kalush Orchestra / Фото: Getty Images

Для мероприятия музыканты выбрали сдержанный total black. Свои наряды артисты украсили маленькими желто-голубыми флажками. Также участники группы держали в руках флаги Украины. Фронтмен группы был в своей знаменитой розовой шляпе.

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Представители Украины прошлись торжественным коридором / Фото: Getty Images

Ведущая поинтересовалась у музыкантов, насколько коллективу важно миксовать современную музыку из народной. На что Kalush Orchestra ответил, что выбрали для себя такой стиль музыки, принимая во внимание мощные достижения украинской культуры.

Это концепция нашей группы, которая была давно у нас. И именно сейчас мы понимаем, как это актуально – поднять нашу старую культуру и объединить с новой. Именно поэтому это сейчас так интересно людям во всем мире, – объяснил Олег Псюк.

Также обратили внимание на то, что церемония открытия "Евровидения-2022" проходит в День матери и песня Kalush Orchestra – Stefania также о маме.

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Эта песня посвящалась моей маме еще очень давно… Но сегодня День матери, поэтому рекомендую всем поздравить своих матерей и включить им нашу песню, – добавил солист.

Раньше мы писали, где можно посмотреть "Евровидение-2022" в Украине и за границей.