Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🇫🇷 Макрон у Києві 📱 Дія.Summit Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua

Скандали Кутчера

Пишні та голі

Донька Меладзе

Апгрейд Агузарової

Тарзан-художник

Зізнання Вольнової
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Донька Меладзе зворушила Віру Брежнєву виступом на Голосі країни

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
8 лютого, 18:38
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
17-річна Лія Меладзе попри хвилювання зважилась прийти на шоу та підкорити публіку вокалом. Зворушив виступ також Віру Брежнєву
Віра Брежнєва прокоментувала виступ Лії Меладзе на шоу "Голос країни".
Віра Брежнєва прокоментувала виступ Лії Меладзе на шоу "Голос країни". / Фото: Instagram, пресслужба

Цієї неділі підкорювати тренерів "Голосу країни" прийшла донька Костянтина Меладзе – Лія. Вона виконала культовий хіт Леонарда Коена – Hallelujah і, попри переживання, розвернула до себе всі чотири крісла.

Появи зіркової спадкоємиці на сцені наробила галасу у Мережі. Лія змогла здивувалти публіку і про її виступ не говорив лише ледачий Хтось висловлював своє захоплення, хтось ж розчарувався у вокальних здібностях дівчинки.

Реклама

Прокоментувати зірковий вихід Лії вирішила і дружина Констянтина Меладзе – Віра Брежнєва. Хоч і співачка зовсім не підтримує зв'язок з донькою продюсера, але вона заявила, що пишається нею.

У Instastories Брежнєва опублікувала скріншот з виступу Лії Меладзе на "сліпих прослуховувань".

Пишаємося нашою дівчинкою, – написала артистка, відмітивши профіль доньки Меладзе.

Скріншот: Instagram.com/ververa

До слова, раніше Лія розповідала, що взагалі не спілкується зі своєю мачухою Вірою Брежнєвою, хоч і конфліктів у них не було.

Реклама

Ми взагалі не спілкуємось. Конфліктів ніяких не було, взагалі нічого не було. Просто я спілкуюся тільки з татом, – пояснювала дівчина.

А от із батьком Лія постійно підтримує зв'язок. Як зізнавалась дівчинка, коли він приїжджає до Києва, то завжди знаходить вільний час, щоб провести дозвілля із дочкою.

Лія Меладзе прийшла на 12 сезон "Голос країни".
Лія Меладзе прийшла на 12 сезон "Голос країни". / Фото: instagram.com/meladzemusic, meladzeliya

Зазначимо, Лія Меладзе завжди прагнула піти стопами зіркового дядька Велерія Меладзе і підкрювати сцену. Тож вона почала займатися вокалом і вже навіть встигла здобути кілька нагород на музичних конкурсах в Іспанії та Італії.

Реклама

Лія зізналася, що батько завжди пишався нею та мотивував її працювати над собою. Тож згодом вона зважилась піти на "Голос країни". Усі тренери були шоковані появою зіркової спадкоємиці, і кожен хотів "заманити" дівчину до своєї команди. Та врешті-решт вона обрала Надю Дорофєєву.

Лія Меладзе – Hallelujah – "Голос країни" 2022:

Нагадаємо, Костянтин Меладзе має трьох дітей від Яни Сумм, з якою він розлучився 2013 року. Вона народила йому двох дочок – Алісу і Лію, а також сина Валерія.

Роман із Брежнєвою у продюсера розпочався ще до розлучення з першою дружиною. Але дізналися про це у 2015 році, коли в Мережі з'явилися спільні світлини Костянтина та Віри, зроблені папарацці.

Також пропонуємо вам дізнатись, як живуть і чим займаються дві доньки та син Костянтина Меладзе.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Rich stars
ТОП-5 найбагатших зірок світу
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$7.95 млрд
3
Каньє Вест Каньє Вест
$6.8 млрд
4
Опра Вінфрі Опра Вінфрі
$3.5 млрд
5
Ріанна Ріанна
$1.7 млрд
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
1 /2
Doodle Сьогодні
8 лютого. Сенфорд Флемінг. 143 роки тому (у 1879-му) цього дня на конференції в Канадському інституті Торонто шотландський інженер-залізничник запропонував ввести у всьому світі часові пояси…
Історія дня - за хвилину
Нестандартна краса
Чи підтримуєте ікону бодіпозитиву – Ліззо?
Інші моделі plus size
Цитата дня

Непрофесіонали заполонили весь ринок. А так хочеться все-таки, щоб на майданчику були люди з гарною школою

Цитата на segodnya.ua
Ольга Сумська Актриса, Народна артистка України
Відверте інтерв'ю актриси

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти