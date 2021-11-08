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Дорофєєва вийшла на зв'язок після повідомлення про госпіталізацію та показала гематоми на руках

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
8 листопада, 09:31
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У суботу співачка потрапила до лікарні напередодні концерту. Надя вже повернулася додому та розповіла, що з нею сталося
Надя Дорофєєва повернулася додому після госпіталізації
Надя Дорофєєва повернулася додому після госпіталізації / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Концерт DOROFEEVA у Єгипті скасували буквально перед початком. Шанувальникам Наді повідомили, що їй погано, а замість неї на сцену вийдуть інші артисти. Сама ж Дорофєєва зв'язалася зі своєю аудиторією лише цієї ночі.

У Instastories співачка написала, що вже повернулася додому і що з нею все гаразд. Вона розповіла про причину, через яку потрапила до лікарні.

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Я тільки приземлилася. Я вдома. Вчора зі мною трапилося сильне отруєння. Мені вже краще, – написала Дорофєєва у соцмережі.

Стало відомо, чому Дорофєєва потрапила до лікарні / Фото: instagram.com/stories/nadyadorofeeva

Надя подякувала фанатам за підтримку, а також зізналася, що боїться уколів. Артистці не могли поставити крапельницю п'ять разів, через що на руці з'явилися гематоми.

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Надя Дорофєєва зізналася, що панічно боїться уколів / Фото: instagram.com/stories/nadyadorofeeva

У пості, опублікованому у фан-акаунті Дорофєєвої повідомили, що причиною отруєння Наді стало несвіже м'ясо: "У лікарні з'ясувалося, що Наді стало погано через барбекю. Воно виявилося несвіжим".

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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