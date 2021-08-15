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"Дорога сестро!": Ані Лорак зворушливо привітала Подкопаєву з днем народження

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
15 серпня, 16:34
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Співачка поділилася світлинами з особистого архіву, на яких вона зображена разом із олімпійською чемпіонкою. Лорак і Подкопаєва дружать вже більше 20 років
Ані Лорак привітала Лілію Подкопаєву з днем народження
Ані Лорак привітала Лілію Подкопаєву з днем народження / Фото: instagram.com/anilorak

Сьогодні Лілія Подкопаєва святкує 43-річчя. Ані Лорак, як справжня найкраща подруга, поділилася в сторіс декількома фотографіями з іменинницею.

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Нагадаємо, що вже завтра Ані Лорак дасть свій перший концерт в Одесі, а друге шоу заплановано на наступний день – 17 серпня.

Подкопаєву співачка дуже мило назвала своєю сестрою і привітала її з днем народження такими ось кадрами:

Ані Лорак і Лілія Подкопаєва дружать більше 20-ти років / Фото: instagram.com/stories/anilorak

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Фотографії зроблені в різний час, але подруги практично не змінилися. Більш того, як зазначають фоловери Лорак, вони з Лілею дуже схожі зовні.

Ані Лорак привітала Лілію Подкопаєву з днем народження / Фото: instagram.com/stories/anilorak

Дружба не вимірюється кількістю дзвінків і зустрічей..., – говорить про Ані Лорак Лілія Подкопаєва.

Співачка, до речі, є хрещеною мамою доньки Подкопаєвої, яку також звуть Кароліна. Нещодавно Лілія Подкопаєва показала доньку, якій вже виповнилося 14 років.

Лілія Подкопаєва показала дорослу дочку Кароліну
Лілія Подкопаєва показала дорослу дочку Кароліну / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

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Гімнастка є мамою трьох дітей: вона виховує сина Вадима, дочку Кароліну від Тимофія Нагорного і дочку Евеліну, яку народила в 2019 році від бізнесмена Ігоря Дубинського.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Лілії Подкопаєвої для програми "Зірковий шлях":

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Цитата дня

Я порівнюю себе не з дівчатками з глибинки, яким, звичайно, було важче, це очевидно. Я дивлюся на мультимільйонерів, які теж чиїсь сини і дочки. І в порівнянні з ними, я боролася за все сама, я всього досягла сама. І не можна це знецінювати тільки через моє прізвище. Якби його не було, я досягла б рівно того ж, може пізніше, але своє я забрала б.

Ксенія Собчак журналіст, ведуча
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