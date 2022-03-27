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Джамала сказала сину у його день народження, що потрібно зробити, щоб Україна перемогла

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МаленькийСереднійВеликий
27 березня, 14:58
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Сьогодні старшому спадкоємці співачки Еміру-Рахману виповнилось чотири роки
Джамала зворушливо привітала сина Еміра-Рахмана з днем ​​народження
Джамала зворушливо привітала сина Еміра-Рахмана з днем ​​народження / Фото: Instagram: jamalajaaa

Після вторгення Росії в Україні співачка Джамала вирішила вивезсти своїх синів за кордон, аби захистити їх. Артистка розповідала, який їй довелося пройти непростий шлях до Румунії.

Сьогодні, 27 березня, старшому спадкоємцю Джамали виповнилось чотири роки. Зірка зворушливо привітала Еміра-Рахмана зі святом у Instagram та розповіла, як він подорослішав за час війни.

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В мене немає нічого ціннішого за тебе, твого братика та вашого батька. Найбільше на світі я б хотіла, щоб ти не знав, що таке війна. Місяць, як ти сильно подорослішав. Тому що у свої майже чотири ти мав проявити неабияку терплячість, мудрість і розуміння. Я дуже дякую тобі за це, – написала зірка.

Джамала також повідомила, нещодавно Емір захворів і сказав, що це все через те, що він "сумує за татом".

У нас у всіх було своє справжнє життя, сповнене мріями й улюбленими звичками. Проте одного дня погані люди вирішили в нас це все забрати. Але як тобі й казала під час нашої довгої подорожі, це в нас тобою така гра і вона, на жаль, ще не закінчилась. Ти ж знаєш, що ми маємо зробити, щоб перемогти та повернутися додому? Бути стійкими, сильними, терплячими. Допомагати мені й татові своєю любов'ю та слухняністю. Ти мій маленький Герой. Як всі діти України, – додала співачка.

До слова Джамала одружена з економістом Сеїт-Бекіром Сулеймановим. 27 березня 2018 року в подружжя народився хлопчик Емір-Рахман, а 19 червня 2020 року — другий син Селім-Гірай.

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Нагадаємо, на початку березня Джамала виступила на фінальному відборі "Євробачення-2022" у Німеччині. Артистка виконала пісню "1944".

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