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Єфросиніна звернулася до українських жінок: "Ми маємо бути найсильнішим тилом" (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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13 березня, 23:11
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Українська ведуча записала відеозвернення для всіх українок
Маша Єфросиніна записала підбадьорювальне відео для українських жінок
Маша Єфросиніна записала підбадьорювальне відео для українських жінок / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Як би ми не намагалися, постійно зберігати спокій та "холодну голову" складно. Маша Єфросиніна, яка назвала росіян сліпими трусами та рабами після бомбардування пологового будинку в Маріуполі, зізнається – вона не знає, що говорити близьким у ці тяжкі дні.

Проте, як мама, Маша знайшла сили і записала десятихвилинне відео для українок. Вона розповіла про жінок, яких бачила останнім часом: хтось із дитиною, хтось – без, хтось втратив будинок, хтось втратив рідних. Кожна має свою непросту історію.

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Єфросиніна наголосила, що мамам особливо важко говорити з дітьми про війну, про жах теперішнього часу. Та українки мають триматися, попри все.

Наші чоловіки, які не хочуть, щоб ми розкисали, дивляться на нас і беруть в нас силу... Сильний фронт можливий лише тоді, коли є сильний тил, – сказала Маша Єфросиніна.

Нагадаємо, що раніше Маша Єфросиніна намагалася просвітити громадян рф в ефірі російської програми.

Вся оперативна інформація є у нашому telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Підполковник Літун Андрій - командир 1-го гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Загинув, захищаючи Батьківщину та прикриваючи побратимів. Ціною свого життя врятував від полону та загибелі більше тисячі українських бійців. За особисту мужність йому присвоєно звання Герой України. Посмертно.

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