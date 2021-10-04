Катерина Осадча виправдалася за те, що поліція допомогла їй встигнути на поїзд у Трускавці

Відома телеведуча висвітлювала збори фракції "Слуга народу". Зірка ТВ і її знімальна команда запізнювалася на потяг, але на допомогу їм прийшли поліцейські з сиреною

Катя Осадча потрапила в скандал через те, що поліція допомогла їй дістатися до вокзалу / Фото: instagram.com/kosadcha

За те, що поліція на службовому автомобілі доставила Осадчу, яка нещодавно показала фото зі старшим сином, та її знімальну команду на вокзал, ведучій довелося виправдатися в Instagram.

Головним аргументом у відповідь Осадчої на хейт став той факт, що вона – мама, яка наразі годує, і їй потрібно було встигнути на поїзд, щоб опинитися вдома поруч з маленьким сином вчасно.

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Я з вдячністю відгукнулася на пропозицію про допомогу, адже мені вкрай важливо було встигнути на ранкове годування малюка, а враховуючи затримку на зйомках, інших варіантів потрапити на потяг не було. Тож, перепрошую за цей випадок, поспіх годуючої мами з роботи не повинен був стати скандалом, – повідомила Катерина.

Скріншот: Instagram

Зазначимо, що в Мережі багатьох українців обурив вчинок Катерини Осадчої – багато хто захейтив ведучу за те, що вона нібито користувалася своєю популярністю і публічністю, щоб встигнути на поїзд.

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