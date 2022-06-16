Ектор-Хіменес Браво показав свою дівчину: Кохана, за якою сумую (фото)

Знаменитий український шеф-кухар рідко ділиться фото зі своєю коханою. Обличчя дівчини Ектор не показує

Ектор Хіменес-Браво показав свою кохану

Свою нову кохану Ектор Хіменес-Браво вперше показав у лютому цього року. Шеф-кухар і тендітна брюнетка позували разом перед дзеркалом у банних халатах.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну пару розділили кілометри – тоді Ектор показав свою дівчину вдруге. Шеф-кухар зафіксував момент, коли вони спілкувалися за допомогою відеозв'язку.

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Цього разу Ектор розмістив фото у Instagram і знову приховав обличчя коханої.

Моя кохана, дуже за тобою сумую. Між нами кілометри – я в Україні, а ти далеко. Знай, я завжди поряд. Твій голос і твоя посмішка заряджають робити мене більше. Для країни та людей. Скоро ми зустрінемося, обіцяю.

У коментарях до фото всі почали розмірковувати – хто ж та загадкова дівчина. Дехто навіть припустив, що це співачка Злата Огнєвіч. Багато хто зазначив, що кохана Ектора – це фіналістка "Майстер Шеф 6" Катя Пєскова.

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Скріншот: Instagram

Раніше Ектор Хіменес-Браво висловився про російських зірок, які мовчать про війну в Україні.