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Ектор-Хіменес Браво показав свою дівчину: Кохана, за якою сумую (фото)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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16 червня, 22:34
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Знаменитий український шеф-кухар рідко ділиться фото зі своєю коханою. Обличчя дівчини Ектор не показує
Ектор Хіменес-Браво показав свою кохану
Ектор Хіменес-Браво показав свою кохану

Свою нову кохану Ектор Хіменес-Браво вперше показав у лютому цього року. Шеф-кухар і тендітна брюнетка позували разом перед дзеркалом у банних халатах.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну пару розділили кілометри – тоді Ектор показав свою дівчину вдруге. Шеф-кухар зафіксував момент, коли вони спілкувалися за допомогою відеозв'язку.

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Цього разу Ектор розмістив фото у Instagram і знову приховав обличчя коханої.

Моя кохана, дуже за тобою сумую. Між нами кілометри – я в Україні, а ти далеко. Знай, я завжди поряд. Твій голос і твоя посмішка заряджають робити мене більше. Для країни та людей. Скоро ми зустрінемося, обіцяю.

У коментарях до фото всі почали розмірковувати – хто ж та загадкова дівчина. Дехто навіть припустив, що це співачка Злата Огнєвіч. Багато хто зазначив, що кохана Ектора – це фіналістка "Майстер Шеф 6" Катя Пєскова.

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Скріншот: Instagram

Раніше Ектор Хіменес-Браво висловився про російських зірок, які мовчать про війну в Україні.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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