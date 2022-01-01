Олені Кравець – 45! Інтерв'ю актриси про виховання двійнят, дорослу доньку, терапію з чоловіком та відхід з "Жіночого кварталу"

Сьогодні одна з найяскравіших комедійних акторок України Олена Кравець відзначає свій 45-річний ювілей. Для мами трьох дітей та улюблениці публіки це лише початок

Олені Кравець виповнилося 45 років / Фото: пресслужба

Олена Кравець знайома багатьом як зірка "Вечірнього кварталу", та водночас акторка мама трьох дітей та любляча дружина.

В ексклюзивному інтерв'ю сайту "Сьогодні" Олена Кравець розповіла про те, як це знову стати мамою через 13 років після першої вагітності та побудувати успішну кар'єру на телебаченні.

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Пізня вагітність та новий досвід материнства

Зараз дорослій дочці Олени Кравець Маші вже 18 років, та водночас акторка з чоловіком виховують двійнят, яким лише 4.

Діти Елены Кравец / Фото: instagram.com/lennykravets

Актриса зізналася, що часом їй не вдається поєднувати роботу та сімейні обов'язки, але зберігати баланс між дітьми і кар'єрою вона все ж таки намагається. За словами Олени, наразі вона переживає зовсім інші відчуття від материнства.

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Це точно по-іншому, та водночас так само. Було складніше у сенсі мого здоров'я, оскільки я народила у 39 років. Можна й пізніше народжувати. Не треба зупиняти себе. Та особисто мені було складно. Та водночас легко, оскільки були помічники і наочний приклад у вигляді старшої дочки. Якщо так поводитися і так виховувати, виходять такі діти. Мені сподобалося те, що вийшло, – з усмішкою розповідає акторка.

Зараз, зізнається актриса, їй вдається відчути всю красу виховання дітей, адже перша вагітність для неї пройшла майже непомітно.

Звичайно, багато "навичок" залишилися. Я взагалі не помітила свого першого досвіду материнства. Оскільки він був дуже швидким, все швидко змінювалося. На той час ми переїжджали з Кривого Рогу до Києва, йшли з КВК та розпочинали свою справу, – ділиться Кравець.

Відносини зі старшою дочкою

18-річна Маша вже давно живе окремо від батьків, причому ініціатором переїзду дівчинки у 15 років стала сама Олена. Тоді молода мама вирішила не навантажувати доньку турботами про малюків і дозволила жити з подружкою на орендованій квартирі.

Олена Кравець з донькою Марією / Фото: instagram.com/lennykravets

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Варто зазначити, що такий вчинок актриси негативно не позначився на стосунках з дочкою, а навпаки допоміг Маші стати самостійнішою. Хоча, як зізнається Олена, відчуття того, що дочка надто швидко подорослішала, не залишає її.

Мені здається, ми не встигли моргнути, як вона вже виросла. З теплотою згадую смішні та зворушливі моменти, але вона справді дуже швидко виросла і продовжує рости. І я, як і раніше, іноді не вірю своїм очам, коли бачу свою таку дорослу дочку в неї ж у соцмережах, – відверто розповідає телезірка.

У домашній обстановці у гостях у батьків Маша однаково залишається для Олени та її чоловіка маленькою дівчинкою, каже Кравець.

Зараз у Олени та Маші дуже близькі та дружні стосунки. Мама намагається всіляко підтримувати доньку навіть у найсміливіших експериментах. Наприклад, 18-річна Маша охоче показує мамі нові тату, а Олена і не думає критикувати дочку.

Саме час для експериментів, – запевняє зіркова мама. – Краще спробувати все зараз, коли це виглядає стильно, молодіжно, круто, незвично. Пізніше це буде смішно. Це ж її тіло і їй з цими татуюваннями жити. Вона має свою голову на плечах.

Маша Кравець / Фото: www.instagram.com/ma_kravets

Олена зізнається, що у них з донькою дуже довірчі стосунки, але вона намагається все ж таки зберігати дистанцію і не порушувати особисті межі Маші.

Думаю, кожна людина має свої секрети. Маша ділиться тим, чим хочеться ділиться. І я "заходжу" лише туди, куди вона мене пускає. Прочинила двері до цієї теми – ми туди пішли, – каже акторка.

Те саме стосується й відносин Марії з хлопцями. Олена каже, що як мама звичайно іноді торкається питань про того чи іншого хлопця, але жодних порад без прохання доньки не дає.

Кохання через 20 років шлюбу та сімейна терапія

Стосунки Олени та її чоловіка Сергія почалися ще в юному віці. Разом подружжя пройшло довгий шлях і обидва зуміли побудувати успішну кар'єру та досягти чималих результатів.

Це дуже цікаво – спостерігати, як твій коханий змінюється, дорослішає, ви разом проходите кризи, трансформуєтесь, відбувається внутрішнє та зовнішнє перетворення. Мені це подобається, – поділилася з нами Олена.

/ Фото: Instagram

За весь час разом, а це вже понад 20 років, подружжя переживало різні періоди і навіть мало не розлучилося, але завжди знаходило вихід з ситуації. Олена каже, що іскра у стосунках з чоловіком є досі завдяки спільним зусиллям.

Допомагають розмови, внутрішня робота над собою, місцева терапія. Є метод емоційно-фокусованої терапії, розробленої для пар, які перебувають у довгому шлюбі та зіткнулися з кризою. У нас був такий досвід, і це крута штука. Це перезавантаження та переосмислення, – каже акторка.

Але головний секрет, за словами Кравець, у тому, що подружжя хоче бути разом і старається одне для одного.

Чому Кравець пішла з "Жіночого кварталу"?

Сім'я, діти та робота у двох масштабних проєктах – графік у Олени був дуже насичений. Справлятися з таким навантаженням актрисі допомагало планування й ті емоції, які вона отримувала на майданчику.

Емоційне та фізичне виснаження було, та водночас ти отримуєш свою частку реалізації. З дівчатами одна електрика, з хлопцями – інша, – згадує Олена.

Проте, згодом Олені все ж довелося залишити одне з шоу. Більшість вважав, що в колективі "Жіночого кварталу" стався скандал, саме тому Кравець залишила проєкт, але актриса запевняє, що це не так.

Якоїсь миті мені стало важко і це почало відбиватися на моєму здоров'ї, тому я вирішила залишити "Жіночий Квартал", – розповіла Кравець.

За словами Кравець, стосунки у колективі були і залишаються прекрасними, і всі міфи про сварки між дівчатами вона спростовує.

Зараз Олена Кравець продовжує грати на сцені разом з "Вечірнім кварталом" та тішити публіку своїми яскравими й смішними номерами.

Олена Кравець на сцені "Вечірнього кварталу" / Фото: пресслужба

Ювілей у новорічну ніч

З датою дня народження Олені Кравець пощастило так пощастило, акторка відзначає свій 45-річний ювілей одразу після бою курантів.

Акторці часто доводилося зустрічати своє свято на сцені, Та цьогоріч день народження телезірки відбувся у камерній сімейній обстановці.

У нас не буде великої гулянки. Найімовірніше, камерна атмосфера у дружньому колі. 31 грудня ми будемо з "Вечірнім Кварталом" в Одесі на заході, а потім одразу поїду до Києва. Тож на день народження вже буду вдома, – розповіла перед днем народження Олена.

До речі, за словами актриси, колеги з "кварталу" завжди вітають її зі святом, а на сцені вона отримує величезну кількість букетів. Приєднуються до поздоровлень і старі друзі Кравець – родина Зеленських.

Олена Кравець із колегами / Фото: пресслужба

Раніше, як каже Кравець, вона мріяла про те, щоб її день народження був в іншу пору року чи в інший день, але зараз задоволена тим, як розпорядилася доля.

Іноді думала, що було б класно народитися влітку. Це інший формат вечірок. Але насправді все вчасно. У мене така гарна дата – 01.01, – каже акторка.

Олена зізнається, що в душі їй, як і раніше, 38 років. Проте, винести істини до 45-річного ювілею Кравець все ж таки встигла.