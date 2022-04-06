Ще один у строю: Холостяк Макс Михайлюк взяв до рук зброю (фото)

Дедалі більше знаменитостей йдуть у тероборону. Нещодавно "Сьогодні" розмовляли з Нікітою Добриніним, який має досвід поводження зі зброєю і навіть військове звання.
Тепер ще один герой шоу "Холостяк" змінив зручний одяг на практичніший і взяв автомат. Макс Михайлюк поділився у Instagram-профілі ось такою світлиною:
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Своїм фолловерам Макс нічого не розповів, зате вони у коментарях написали йому сотні побажань берегти себе. А хтось припустив, що Михайлюк може стати другим "привидом Києва" – адже він професійний пілот.
"Краще б тобі СУ35 дали", – написав один із фоловерів "Холостяка".
Нагадаємо, що минулого року Макс Михайлюк став татом. Модель Дар'я Хлистун народила йому доньку, яку назвали Аріаною. Нещодавно Макс показав світлину з дівчинкою.
У теробороні зараз і Даніель Салем. Днями він розповів в інтерв'ю, як його змінила війна та як він мало не попрощався з життям.
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