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Ще один у строю: Холостяк Макс Михайлюк взяв до рук зброю (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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6 квітня, 23:54
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Головний герой 10 сезону романтичного реаліті приєднався до добровольців, які захищають Київ
Макс Михайлюк приєднався до захисників
Макс Михайлюк приєднався до захисників / Фото: instagram.com/flymax305/

Дедалі більше знаменитостей йдуть у тероборону. Нещодавно "Сьогодні" розмовляли з Нікітою Добриніним, який має досвід поводження зі зброєю і навіть військове звання.

Тепер ще один герой шоу "Холостяк" змінив зручний одяг на практичніший і взяв автомат. Макс Михайлюк поділився у Instagram-профілі ось такою світлиною:

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Своїм фолловерам Макс нічого не розповів, зате вони у коментарях написали йому сотні побажань берегти себе. А хтось припустив, що Михайлюк може стати другим "привидом Києва" – адже він професійний пілот.

"Краще б тобі СУ35 дали", – написав один із фоловерів "Холостяка".

Нагадаємо, що минулого року Макс Михайлюк став татом. Модель Дар'я Хлистун народила йому доньку, яку назвали Аріаною. Нещодавно Макс показав світлину з дівчинкою.

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У теробороні зараз і Даніель Салем. Днями він розповів в інтерв'ю, як його змінила війна та як він мало не попрощався з життям.

Нагадаємо, що вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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