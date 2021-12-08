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Финалист "Холостячки" Дима Шевченко засветился с девушкой. Нашел замену Огневич?

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
8 декабря, 15:47
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Дмитрий Шевченко, которого зрители считали фаворитом, мечтал построить будущее вместе со Златой Огневич. Но певица сказала "да" другому
Дмитрий Шевченко проиграл в финале "Холостячки-2" Андрею Задворному.
Дмитрий Шевченко проиграл в финале "Холостячки-2" Андрею Задворному. / Фото: instagram.com/dmitrij_sheff

Зрители неоднократно видели в реалити "Холостячка-2" безумную химию между артисткой и бизнесменом со Львова. Чего стоит только их последнее свидание, в котором было слишком много страсти. Так что поклонники были уверены, Злата выберет именно Диму в финале, однако она решила строить отношения с Андреем Задворным.

Вероятно, Диму ранило такое решение. Он даже с финальной церемонии ушел, не сказав ни слова Огневич.

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Позже мужчина признался в Сети, что всю жизнь не хотел открываться в отношениях, но со Златой "начал хотеть впервые в жизни открываться".

Дмитрий Шевченко был фаворитом Златы Огневич.
Дмитрий Шевченко был фаворитом Златы Огневич. / Фото: пресс-служба СТБ

Несмотря на выбор Златы, бизнесмен искренне верил, что встретит свою судьбу, с которой будет точно счастлив. И вот, наверное, этот момент наступил. В Сети пошли слухи, что Дима Шевченко закрутил роман с девушкой, которая помогала снимать проект "Холостячка". Вот это да!

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Отметим, что поклонники продолжают активно обсуждать потенциальное развитие событий после окончания реалити. Так, пользователи предполагали, что Дима продолжил бороться за сердце артистки, и та в конце концов бросила Андрея ради него.

Также ранее Шевченко сообщал, что все-таки переехал со Львова в Киев, так как там его "ждет любовь". Фолловеры сразу начали догадываться, что это Злата. Но их ждало разочарование.

Так, недавно в Instastories одна из девушек из съемочной группы опубликовала фото с Димой. На фотографии бизнесмен обнимает девушку и искренне улыбается. Что ж, возможно это и есть та любовь?!

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Фото: instagram/dmitrij_sheff

Как же ты раздражал меня иногда. Но за эту улыбку прощаю тебе все! Люби, – подписала фото девушка.

Впрочем, сам Дима не раскрывает подробности личной жизни, как Злата с Андреем. Однако правду об отношениях Огневич и ее избранника зрители узнают уже 10 декабря в пост-шоу.

Кстати, если вы вдруг не видели финальный выпуск "Холостячки", то мы вам предлагаем узнать самые интересные и пикантные моменты эпизода. в нашем материале.

А еще предлагаем вам больше узнать об избраннике певице Андрее Задворном, у которого есть дочь. Известно, что мужчина тоже занимается бизнесом.

Больше новостей о романтическом реалити:

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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