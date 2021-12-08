Финалист "Холостячки" Дима Шевченко засветился с девушкой. Нашел замену Огневич?

Зрители неоднократно видели в реалити "Холостячка-2" безумную химию между артисткой и бизнесменом со Львова. Чего стоит только их последнее свидание, в котором было слишком много страсти. Так что поклонники были уверены, Злата выберет именно Диму в финале, однако она решила строить отношения с Андреем Задворным.
Вероятно, Диму ранило такое решение. Он даже с финальной церемонии ушел, не сказав ни слова Огневич.
Позже мужчина признался в Сети, что всю жизнь не хотел открываться в отношениях, но со Златой "начал хотеть впервые в жизни открываться".
Несмотря на выбор Златы, бизнесмен искренне верил, что встретит свою судьбу, с которой будет точно счастлив. И вот, наверное, этот момент наступил. В Сети пошли слухи, что Дима Шевченко закрутил роман с девушкой, которая помогала снимать проект "Холостячка". Вот это да!
Отметим, что поклонники продолжают активно обсуждать потенциальное развитие событий после окончания реалити. Так, пользователи предполагали, что Дима продолжил бороться за сердце артистки, и та в конце концов бросила Андрея ради него.
Также ранее Шевченко сообщал, что все-таки переехал со Львова в Киев, так как там его "ждет любовь". Фолловеры сразу начали догадываться, что это Злата. Но их ждало разочарование.
Так, недавно в Instastories одна из девушек из съемочной группы опубликовала фото с Димой. На фотографии бизнесмен обнимает девушку и искренне улыбается. Что ж, возможно это и есть та любовь?!
Как же ты раздражал меня иногда. Но за эту улыбку прощаю тебе все! Люби, – подписала фото девушка.
Впрочем, сам Дима не раскрывает подробности личной жизни, как Злата с Андреем. Однако правду об отношениях Огневич и ее избранника зрители узнают уже 10 декабря в пост-шоу.
Кстати, если вы вдруг не видели финальный выпуск "Холостячки", то мы вам предлагаем узнать самые интересные и пикантные моменты эпизода. в нашем материале.
А еще предлагаем вам больше узнать об избраннике певице Андрее Задворном, у которого есть дочь. Известно, что мужчина тоже занимается бизнесом.
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